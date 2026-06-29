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체육공단, 체육분야 공공데이터 활용 경진대회 개최

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이제훈 기자
이제훈 기자
수정 2026-06-29 17:08
입력 2026-06-29 17:08
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 29일 체육 분야 공공데이터를 활용한 창의적 서비스 및 지식 재산 창출 독려를 위한 ‘2026년 공공데이터 활용 경진대회’를 개최한다고 밝혔다.

공공데이터 포털과 문화 빅데이터 플랫폼에서 제공하는 데이터를 활용해 진행되는 이번 경진대회는 ‘웹·애플리케이션 기반 서비스 개발’, ‘논문·특허 등 지식 재산’의 두 개 부문으로 나눠 열리며 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

체육공단은 대상 1팀(250만원), 우수상 2팀(각 125만원) 및 특별상 2팀(각 100만원)을 선정해 상금과 체육공단 이사장상을 수여할 예정이다. 아울러 창업 연계를 위한 내년도 ‘스포츠코리아랩(SKL)’ 입주 가점 및 전시 체험관을 통한 홍보 등도 제공할 예정이다.

참가를 희망하는 국민은 10월 2일까지 사례 보고서와 증빙자료를 포함해 온라인으로 신청하면 된다.

이제훈 전문기자
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