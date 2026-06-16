제2의 프로야구 시민구단을 찾습니다

세줄 요약 KBO, 퓨처스리그 신생 구단 창단 공모

지자체 대상, 전용구장·연습장 등 요구

이르면 2027시즌 정식 참가 가능성

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제2의 프로야구 시민구단이 탄생할까?한국야구위원회(KBO)가 퓨처스(2군)리그에 참가할 신생 구단을 창단할 지방자치단체 공모에 나섰다.KBO는 16일 “야구 저변 확대 및 잠재적 시장 개척을 위해 퓨처스리그 구단을 창단할 지자체를 공모한다”고 밝혔다. 공모를 통해 최종 선정된 지자체는 올해 창단된 울산 웨일즈와 동일하게 KBO 이사회의 승인을 거쳐 퓨처스리그에 참가하게 된다. KBO에 따르면 신생 구단은 이르면 2027시즌부터 정식 참가하게 될 수도 있다.퓨처스리그 참가 구단 창단 공모에 참여하는 지자체는 구단 설립과 운영을 위한 구체적인 계획을 제출해야 하며 홈구장으로 활용할 수 있는 전용구장, 실내 연습장, 부대시설 등의 인프라도 갖춰야 한다. 후보 지자체에 대한 평가 심사 및 선정은 전문가 평가단을 구성하여 제안서 검토와 평가심사(PT), 현장 실사 등을 통해 진행된다.KBO는 자세한 내용이 담긴 공모안을 홈페이지에 게시하고 17일부터 7월 28일까지 지자체의 신청을 받는다. 참여를 희망하는 지자체는 제출서류를 구비해 KBO 리그협력팀으로 직접 제출해야 한다.박현진 기자