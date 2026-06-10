그린피 20만원 시대… 골퍼들, ‘엑스골프 단독 대관’ 특가로 몰린다

세줄 요약 수도권 골프장 그린피 20만원 안팎 상승

엑스골프 단독 대관·회원 특가로 수요 이동

서원힐스CC·베뉴지CC 최대 55% 할인

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골프 성수기가 본격화됐지만 수도권 주요 골프장의 주말 그린피가 20만원 안팎까지 치솟으면서 골퍼들의 예약 방식이 변하고 있다. 비용 부담이 커지자 일반 예약 대신 플랫폼이 기획한 단독 대관 행사나 회원 전용 특가 상품으로 눈길을 돌리는 모양새다.골프 부킹 플랫폼 엑스골프(XGOLF)가 선보인 단독 대관 행사가 대표적이다. 오는 29일 진행되는 서원힐스CC 대관 행사는 ‘대한민국 소비자 만족 10대 골프장’ 선정을 기념해 60팀 규모로 운영된다고 10일 밝혔다. 이어 30일 열리는 베뉴지CC 행사는 총 123팀 규모다. 특히 베뉴지CC는 상반기 행사 전 타임 매진에 따른 앵콜 편성으로, 현재 잔여 타임이 빠르게 소진 중이다.이번 행사는 성수기임에도 회원 전용 특가가 적용돼 가격 경쟁력이 높다. 서원힐스CC는 기존 21만원에서 13만 9000원부터, 베뉴지CC는 기존 19만 9000원에서 8만 9000원부터 이용할 수 있다. 정상가 대비 최대 55% 수준까지 비용을 낮춘 셈이다.단순 가격 할인을 넘어 차별화된 연계 혜택을 결합한 상품도 인기다. 엑스골프는 카스카디아CC, 골든베이IS 등 프리미엄 명문 구장의 당일 부킹 및 투어 상품을 연계해 독점 경쟁력을 강화하고 있다. 오는 7월에도 베뉴지CC 앵콜 행사와 사우스스프링스CC 등 단독 대관 라인업을 이어갈 예정이다.엑스골프 관계자는 “최근 골퍼들은 좋은 코스를 합리적인 비용으로 즐기려는 성향이 강하다”며 “성수기에도 만족도 높은 라운드를 제공할 수 있도록 검증된 인기 골프장을 중심으로 회원 전용 혜택을 지속 확대하겠다”고 말했다.박영주 기자