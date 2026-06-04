체육공단, 지역 대학생에게 찾아가는 스포츠산업 일자리센터 운영

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세줄 요약 지역 대학 찾아가는 스포츠산업 일자리센터 운영

제주대·동아대서 현직자 취업토크쇼와 멘토링 진행

현장 실무·채용 노하우·지역 취업 전략 공유

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 4일 지역 대학생에게 스포츠산업 분야 현직자의 직무 경험과 실질적 취업 정보 제공을 위한 ‘2026 찾아가는 스포츠산업 일자리 센터’를 운영했다고 밝혔다.체육공단은 지난 1일 제주대를 찾아가 제주대 및 인근 대학의 스포츠 전공 재학생과 졸업생을 대상으로 ‘취업토크쇼’를 열었다.이날 행사에는 제주SK 프로축구단, 스포츠 아일랜드 안덕 센터 및 제주특별자치도장애인체육회에서 근무하는 현직자가 멘토로 참여해 스포츠산업 현장에서의 생생한 실무 경험, 직무별 필요 역량, 지역 스포츠산업의 성장 가능성 및 제주권 취업 준비 전략 등에 대해 참여자와 활발한 소통을 이어갔다.지난달에는 동아대를 찾아 경상권 스포츠 전공 대학생을 대상으로 롯데 자이언츠 프로야구단 현직자를 통한 스포츠산업 분야 현장 실무와 채용 준비 노하우를 공유하는 시간을 갖기도 했다.공단 관계자는 “이번 사업은 지역 스포츠산업 현직자와 취업 준비생의 연결로 구직자의 진로 설계를 돕기 위해 마련됐다”며 “지역 대학과 연계한 현장 중심의 스포츠산업 취업 지원 프로그램을 이어갈 것”이라고 말했다.이제훈 전문기자