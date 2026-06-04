캘러웨이골프, 오디세이 다마스커스 밀드 퍼터 출시

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세줄 요약 오디세이 다마스커스 밀드 퍼터 국내 출시

다마스커스 스틸 인서트와 AI 페이스 적용

6가지 헤드와 제로 토크 모델 동시 공개

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이의 프리미엄 퍼터 라인업 ‘다마스커스 밀드’ 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아는 오디세이의 프리미엄 퍼터 라인업 ‘다마스커스 밀드’ 퍼터를 국내 공식 출시한다.다마스커스 밀드 퍼터는 프리미엄 금속 가공 분야에서 사용되는 다마스커스 스틸 소재를 인서트에 적용한 것이 가장 큰 특징이다. 서로 다른 금속층이 만들어내는 독특한 패턴 디자인은 제품마다 각기 다른 외관을 완성하며, 골퍼에게 단 하나뿐인 퍼터를 소유하는 특별한 만족감을 제공한다.특히 다마스커스 밀드 퍼터에는 인공지능(AI)이 설계한 정밀한 페이스 형상이 적용됐다. 일관된 볼 스피드와 이상적인 포워드 롤을 구현하도록 설계됐으며, 다마스커스 스틸 특유의 단단하면서도 밀도감 있는 타구감을 제공한다.블레이드부터 말렛까지 6가지 헤드 모델에 제로 토크 기술이 적용된 모델도 함께 출시된다.골프 프라이드와 협업해 개발한 그립은 투어 선수들의 피드백을 반영해 완성도를 높였다.권훈 기자