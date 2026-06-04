스릭슨, 메이저 우승 기념 ‘지스타 올 아메리칸 에디션’ 한정 출시

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던롭스포츠코리아의 글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 지난해 메이저 대회 U.S. 오픈을 제패한 J.J. 스폰의 영광을 기념하는 ‘2026 스릭슨 올 아메리칸 에디션’을 4일 공식 출시한다고 밝혔다.이번 에디션은 챔피언의 우승 볼인 ‘Z-STAR DIAMOND(지스타 다이아몬드)’와 필드 용품 4종으로 구성됐다. Z-STAR DIAMOND는 지난해 U.S. 오픈 당시 악천후 속에서 유일하게 언더파를 기록하며 생애 첫 메이저 왕좌에 오른 J.J. 스폰의 실제 우승 볼이다. 대회 내내 정교한 그린 플레이를 이끈 원동력으로 주목받았다.디자인도 소장 가치를 높였다. 볼에 인쇄되는 고유 번호를 수기(Hand Writing) 스타일로 적용하고, 기본 ‘퓨어 화이트’ 베이스에 에디션 전용 ‘로얄 블루’ 컬러를 입혀 차별화했다. 함께 출시되는 캐디백, 스탠드백, 헤드커버, 타월 등 용품 4종에도 고유의 컬러 패키지가 적용된다.이번 골프볼 제품은 전국 취급 대리점과 공식 홈페이지에서 총 2000 더즌 한정 수량으로 판매된다. 전용 용품 4종은 던롭 공식 온라인몰과 던롭 프라이빗센터(청담, 반포)에서 단독 한정 판매된다. 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.박영주 기자