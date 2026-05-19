북한 내고향 감독 “공동응원? 우리가 상관할 문제 아냐…경기에만 집중”

세줄 요약 수원FC위민전 앞두고 내고향 공식 기자회견 개최

리유일 감독, 공동응원 논란엔 경기에만 집중 강조

주장 김경영, 승리 위해 전력 다하겠다고 다짐

이미지 확대 북한 내고향여자축구단을 이끌고 방한한 리유일(왼쪽) 감독이 19일 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 파이널스 기자회견에 주장 김경영과 함께 참석해 취재진의 질문을 듣고 있다. 박성국 기자

이미지 확대 북한 내고향여자축구단 리유일 감독(왼쪽)과 주장 김경영이 19일 경기 수원종합운동장에서 진행된 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 파이널스 기자회견을 마치고 자리에서 일어나고 있다. 박성국 기자

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북한 내고향여자축구단(내고향) 감독이 수원FC위민과의 대결을 앞두고 “준비가 잘 됐다”면서 “오로지 경기에만 집중하겠다”고 각오를 밝혔다.리유일 내고향 감독은 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에 앞서 19일 경기 수원종합운동장에서 열린 공식 기자회견에서 “좋은 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.중국 베이징을 경유해 지난 17일 입국한 내고향 측이 공식 석상에 선 건 이날이 처음이다. 내고향은 20일 오후 7시 같은 장소에서 열리는 이번 대회 준결승에서 수원과 맞붙는다.북한 선수가 한국에서 열린 스포츠 대회에 출전하는 건 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스에서 차효심이 장우진(세아)과 짝을 이뤄 혼합복식에 출전한 이후 8년 만이다.축구 종목으로 한정하면 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만의 북측 선수들의 방남이다. 대표팀이 아닌 여자 축구 클럽팀의 방한은 최초다.굳은 표정으로 회견장에 등장한 리 감독은 “내일 경기 상황에 대해 말씀을 드리면 비교적 준비가 괜찮다고 볼 수 있다”라고 말했다. 앞서 조별리그에서 내고향이 수원을 3-0으로 이겼다는 취재진의 언급에는 “결승 단계에 오른 4개 팀은 일등을 할 수 있는, 우승을 노릴 수 있는 팀이라 조별리그에 만났다고 해서 성적에 누가 강하고 누가 약하다고 말할 수 없다”면서 “우린 그저 내일 경기에서 좋은 성과를 내기 위해서 최선을 다하겠다”라고 답했다.이번 경기에서는 대북시민단체를 중심으로 구성된 3000여명 규모의 공동 응원단이 두 팀을 응원할 예정이다. 이에 대해 리 감독은 “비슷한 질문이 계속 나올 수 있겠지만 우리는 여기에 철저히 경기를 하러 온 것”이라면서 “내일 경기와 앞으로 있게 될 경기에만 집중할 것이다. 응원단 문제는 선수단과 감독 모두 상관할 문제는 아니다”라고 말했다.리 감독과 동석한 내고향 주장 김경영은 “주장으로서, 공격수로서 승리를 위해 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다. 이어 선수단 분위기에 대해 “팀의 분위기는 아주 좋다”면서 “인민, 부모 형제들의 믿음과 기대에 보답하기 위해 전력을 다할 것”이라고 덧붙였다.박성국 기자