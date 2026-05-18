서울올림픽 기념 브레이킹 K크루 배틀 3000명 현장 찾아 올림픽공원서 성황리 폐막

세줄 요약 서울올림픽공원서 브레이킹 K 크루 배틀 성황 폐막

국내외 19개 크루·190명 참가, 관람객 3000명 집결

FlowXL 우승, 브레이킹 저변 확대 기대

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 18일 ‘2026 서울올림픽기념 브레이킹 케이(K) 크루 배틀’ 대회가 국내외 정상급 선수와 관람객의 열띤 응원 속에 지난 16일 서울올림픽공원 88잔디마당에서 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.체육공단과 한국스포츠레저 후원하고 대한민국댄스스포츠연맹이 주최한 이번 대회에는 국내외 19개 브레이킹 크루와 유·청소년 선수 등 190명이 참가했으며 3000여 명의 관람객이 현장을 찾았다.체육공단은 브레이킹 종목 저변 확대 및 스포츠 이벤트 산업 활성화는 물론 올림픽공원을 스포츠·문화 이벤트의 성지로 만들기 위한 첫 번째 단계로 이번 대회를 마련했다.한국,미국, 일본,중국의 4개국 정상급 선수가 참가한 크루 배틀(단체전)과 국내 유·청소년의 1대1 배틀(개인전)로 진행된 대회는 선수들의 수준 높은 퍼포먼스와 역동적인 경기로 관람객에게 큰 인기를 끌었다.크루 배틀 우승은 ‘홍텐(Hong10)’ 선수가 소속된 ‘FlowXL(상금 1000만 원)’이 차지했으며 준우승은 ‘Fusion MC(상금 4백만 원)’, 공동 3위는 ‘BrotherGreen’과 ‘Eeight(상금 각 2백만 원)’에게 돌아갔다.체육공단 관계자는 “브레이킹은 스포츠와 문화가 융합된 미래형 스포츠 콘텐츠”라며 “이번 대회를 계기로 브레이킹 저변 확대와 함께 올림픽공원이 국내 스포츠 이벤트의 성지로 거듭나길 기대한다”고 밝혔다.이제훈 전문기자