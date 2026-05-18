돌아온 ‘슈퍼보이’… 최두호 UFC 3연승

17개월 만에 복귀… 산투스 TKO승

주먹으로 6승 거둬… 파괴력 과시

이미지 확대 최두호(오른쪽)가 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이팩스에서 열린 다니엘 산투스와의 경기에서 강력한 오른손 보디샷을 적중시키고 있다.

UFC 제공

세줄 요약 17개월 만 복귀전, 산투스 상대로 TKO 승리

1라운드 고전 뒤 2라운드 반격, 경기 종료

UFC 3연승 달성, 통산 6승 전부 KO·TKO

2026-05-18 B6면

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‘코리안 슈퍼보이’ 최두호(35)가 17개월 만의 옥타곤 복귀 무대에서 화끈한 TKO승을 거두며 UFC 3연승을 이어갔다.최두호는 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이팩스에서 열린 UFC 파이트 나이트 코메인 이벤트에서 다니엘 산투스(31·브라질)를 2라운드 4분 29초 TKO 승리로 제압했다. 이날 승리로 UFC 통산 전적 10전 6승 1무 3패가 된 최두호는 6승을 모두 판정이나 서브미션(기권) 승리가 아닌 주먹(KO 2회·TKO 4회)으로 거두는 파괴력을 과시했다.산투스는 이 경기에 앞서 이정영과 유주상을 꺾는 등 한국인 UFC 선수를 연달아 제압해 ‘코리안 킬러’로 불렸지만, 옥타곤으로 돌아온 최두호에게는 역부족이었다.1라운드는 오랜 공백에 따른 실전 감각 저하로 최두호가 고전했다. 산투스는 경기 시작과 동시에 킥과 오버핸드 펀치를 섞으며 최두호를 거세게 압박했고, 채점관 3명 모두 1라운드를 10-9 산투스의 우위로 평가했다.예열을 마친 최두호의 파이터 본능은 2라운드 들어 되살아났다. 특유의 날카로운 잽과 원투 펀치를 연달아 상대 안면에 적중시킨 그는 라운드 후반 강력한 오른손 보디샷과 왼손 보디샷 콤비네이션을 적중시켰다. 결국 산투스는 캔버스에 쓰러졌고, 주심은 최두호의 파운딩이 이어지자 그대로 경기를 중단시켰다.경기 직후 최두호는 “내가 운동한 것을 믿었다. 하던 대로 했다”면서 “다음 경기는 꼭 핏불과 싸우고 싶다”며 같은 체급인 페더급(65.8㎏ 이하) 랭킹 15위 파트리시오 핏불(브라질)을 지목했다.박성국 기자