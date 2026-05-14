체육공단, ESG 얼라이언스 회원사 모집

세줄 요약 2026 스포츠 ESG 얼라이언스 회원사 모집

국내 최초 스포츠 민관 협력체 운영

ESG 실천 지원 사업과 네트워킹 확대

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 14일 스포츠를 통해 더 나은 세상 만들기에 함께할 ‘2026 스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스’ 회원사를 모집한다고 밝혔다.2023년 공식 출범한 ‘얼라이언스’는 국내 최초 스포츠 분야 민관 협력체로 스포츠계 친환경 활동과 사회 공헌, 투명 경영 문화 확산을 목표로 운영되고 있다.체육공단은 올해 기존 네트워킹 중심 활동에서 나아가 회원사의 환경·사회·투명 경영(ESG) 실천을 실질적으로 지원하기 위한 다양한 사업을 새롭게 추진한다.ESG 경영 사업비 공모·지원, 회원사 우수 사례집 제작, 해외자료 번역·제공 등의 신규 사업과 함께 지난해부터 추진 중인 회원사 우수사례 공모전도 수상 분야와 상금 규모를 확대할 계획이다.회원사 연례 모임, 정기 네트워킹 세미나, 뉴스레터 운영 등 기존 프로그램 또한 지속적으로 운영해 회원사의 ESG 활동을 한층 더 효과적으로 지원해 나갈 예정이다.이제훈 전문기자