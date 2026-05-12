체육공단, 송파구 거주 70세 이상 어르신 상대 체력관리 등 위한 업무협약 체결

세줄 요약 송파구 70세 이상 대상 체력관리 협약 체결

첨단 장비로 보행·체력 정밀 분석 추진

개인별 리포트·상담·운동처방 무료 제공

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 12일 서울 송파구에 거주하는 70세 이상 어르신을 대상으로 체력 관리를 통해 낙상 예방을 하는 업무협약을 송파구청과 체결했다고 밝혔다.지난 11일 서울 송파구청에서 열린 이번 협약으로 한국스포츠과학원은 3차원 보행 분석 시스템과 지면 반력 측정 장비 등 첨단 스포츠과학 장비를 동원해 송파구 어르신의 보행 특성과 체력을 정밀 분석할 예정이다.과학원은 매주 월요일 정기 측정 후 3~5일 이내에 어르신의 보행 특성을 담은 개인별 리포트를 제공하고 전문가와 1:1 상담으로 개인별 최적화된 맞춤형 운동처방을 비롯한 낙상 예방 피드백을 제공한다. 12월까지 무료로 진행되는 이번 사업에 참여를 희망하는 송파구 거주 70세 이상 어르신은 과학원에 전화나 방문을 통해 신청하면 된다.이제훈 전문기자