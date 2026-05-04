체육공단, 신임 비상임이사 대상 임원직무 청렴 계약 체결

세줄 요약 신임 비상임이사 3명과 청렴계약 체결

금품·청탁 금지 등 의무와 제재 명문화

2026년 청렴도 우수 등급 목표 추진

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 4일 김공, 박치형, 백승일 등 신임 비상임이사를대상으로 임원직무 청렴계약을 지난달 30일 체결했다고 밝혔다.지난 2월 27일 선임된 이들은 체결식에서 공공기관 임원으로서 갖추어야 할 청렴 의무를 명문화하고 기관 내 청렴 문화 확산을 위한 직무 청렴계약에 서명했다.직무 청렴계약의 주요 내용으로는 직무 수행 과정에서 금품 및 향응 수수 금지, 이권 개입 및 알선·청탁 금지, 직무 관련 정보를 이용한 거래 금지 등이 있으며 이를 위반하면 성과급 환수 등의 엄격한 제재가 따른다.체육공단은 2026년 종합 청렴도 우수 등급 획득을 목표로 임직원 심층 인터뷰를 통한 과제 발굴 및 전 임직원의 부패 방지 교육 이수율 100% 달성 추진 등 전사적인 노력을 기울이고 있다.이제훈 전문기자