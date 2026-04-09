감독 경질 외압설·오심 논란… 프로스포츠 ‘프로’ 맞나요

뒷말 끊이지 않는 스포츠계

이미지 확대 필립 블랑 현대캐피탈 감독이 지난 4일 프로배구 남자부 챔프전 2차 경기에서 판정에 대해 강력하게 이의를 제기하고 있다.

한국배구연맹 제공

이미지 확대 예능 ‘최강야구’에 출연했다가 현장 복귀를 밝힌 이종범 전 kt 위즈 코치.

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이미지 확대 8일 남자농구 3~4위 결정전에서 SK와 정관장의 경기 모습. SK 김명진이 자유투 2구를 모두 놓치면서 ‘고의 패배’ 의혹이 불거졌다.

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2026-04-10 B6면

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경기 결과에는 마땅히 승복해야 하지만, 그 과정이 매끄럽지 못하면 의혹이 따라붙게 마련이다. 의혹이 커지면 분노로 바뀌기도 한다. 최근 스포츠계에서는 각종 논란이 불거지며 뒷말이 무성하다.프로배구 여자부에서는 정규리그 1위 한국도로공사가 챔피언결정전에서 완패했던 후폭풍이 거세다. 도로공사는 챔프전 직전인 지난달 26일 코치 폭행 및 명예훼손 사건에 대한 검찰의 약식기소를 이유로 김종민 전 감독을 사실상 경질했다. 이 여파로 도로공사는 GS칼텍스에 3전 전패하며 통합우승 꿈을 날려버렸다. 갑작스러운 감독 경질을 두고 팬들 사이에서 A국회의원 외압설, 감독 내정설 등 다양한 의혹이 거론되며 혼란이 계속되고 있다.프로배구 남자부에서는 비디오판독이 논란의 중심에 서면서 10일 열리는 챔피언결정전 최종 5차전에 그 어느 때보다 관심이 집중되고 있다. 지난 4일 2차전에선 현대캐피탈 레오의 서브가 비디오판독에서 석연치 않은 ‘아웃’ 판정으로 대한항공의 승리에 중요한 영향을 미쳤기 때문이다. 당시 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 “승리를 강탈당했다”는 말까지 쏟아냈고, 지난 8일 4차전에서도 “아직 내 분노는 식지 않았다. 우승해야 씻겨 내려갈 것 같다”고 말했다.프로야구에선 ‘바람의 아들’ 이종범 전 코치의 가벼운 행동이 팬들의 거센 반발을 일으키고 있다. 이 전 코치는 지난해 6월 시즌이 한창 진행 중일 때 kt 위즈 코치에서 물러나 예능 프로그램 ‘최강야구’ 감독으로 합류했다. 그는 최근 한 방송에 출연해 당시 일에 대해 “후회를 많이 했다. 다시 현장으로 돌아가고 싶다”고 밝혔다. 그러나 kt 팬들은 ‘이종범 규탄 및 kt 위즈 복귀 반대 성명문’을 내며 반발하고 있다.남자농구에선 ‘고의 패배’ 의혹이 불거졌다. 지난 8일 열린 서울 SK와 안양 정관장의 3~4위 결정전에선 4쿼터 65-65 상황에서 SK의 김명진이 자유투 2구를 모두 놓쳤다. 특히 두 번째 슛은 림조차 맞지 않는 ‘에어볼’이었다. SK가 정규 시즌 2승 4패로 밀렸던 부산 KCC가 아닌, 상대 전적 4승 2패로 앞선 고양 소노와 6강전을 하기 위해 일부러 패한 것 아니냐는 지적이 이어진다. KBL은 10일 재정위원회에 이번 경기를 회부한다.축구대표팀에선 포르투갈 출신 주앙 아로소 수석 코치의 경솔한 발언이 팬들의 반감을 키웠다. 아로소 코치는 포르투갈 매체와 인터뷰하면서 “협회가 내게 기대한 역할은 ‘현장 지도자’였다”고 했다. 하지만 팬들에게 ‘현장 지도자’가 ‘현장 감독’으로 비치면서 파장이 커졌고, 결국 그는 소셜미디어(SNS)에 언행을 신중히 하겠다는 입장을 밝히며 고개를 숙였다.김기중·류재민 기자