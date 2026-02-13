[포토] ‘눈물의 금메달’ 최가온

1 / 13 이미지 확대 다친 손에 쥔 영광의 메달 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 우승한 최가온이 금메달을 손에 들고 눈물을 글썽이고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 목에는 금메달, 다리는 절뚝 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 금메달을 딴 뒤 대한체육회 및 팀 관계자들과 기념사진을 찍고 부축을 받으며 시상대를 내려오고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 하프파이프 최가온 결선 1차 시기 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 1차 시기 묘기를 선보이고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 1차 시기서 넘어진 최가온 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 1차 시기 중 넘어진 뒤 의료진의 부축을 받고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 크게 넘어진 1차시기 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 1차시기 크게 넘어진 뒤 일어나고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 첫번째 실수 후 눈물 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 1차시기 실수한 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 부상으로 앉아서 대기하는 최가온 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 3차 시기에 90.25점을 기록하며 선두 자리에 오른 뒤 대기 구역에 앉은 채 경기를 관전하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 포기 대신 이 악문 17세 소녀 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 1차시기 크게 넘어진 뒤 일어나 피니시라인으로 내려오고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 최가온의 마지막 도전 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 마지막 3차 시기 묘기를 선보이고 있다. 사진은 최가온의 3차 시기 두번째 점프를 촬영한 사진 6장을 레이어 합성해서 만들었다.2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 해냈다, 최가온 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 3차시기를 마치고 포효하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 국기의 경례, 울먹이는 최가온 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 국기에 경례를 하며 울먹이고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 눈물 글썽이며 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 금메달을 따낸 최가온이 메달을 목에 걸고 기뻐하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

이미지 확대 기념촬영하는 하프파이프 수상자들12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 은메달을 획득한 미국의 클로이 김, 동메달을 획득한 일본의 오노 미쓰키와 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 우승한 최가온이 금메달을 손에 들고 눈물을 글썽이고 있다.온라인뉴스부