[포토] ‘완벽한 호흡’ 페어 프리 스케이팅

1 / 11 이미지 확대 폴란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 폴란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 독일 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 독일 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 프랑스 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 조지아 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 아이슬란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 아이슬란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유럽 각국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.온라인뉴스부