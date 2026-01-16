스포츠 [포토] ‘완벽한 호흡’ 페어 프리 스케이팅 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/01/16/20260116500130 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-16 13:21 입력 2026-01-16 13:21 1/ 11 이미지 확대 폴란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 폴란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 영국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 독일 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 독일 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 프랑스 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 조지아 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 아이슬란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 아이슬란드 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다.AFP 연합뉴스 유럽 각국 선수들이 15일(현지시간) 영국 셰필드의 셰필드 아레나에서 열린 ‘ISU 유럽 피겨 스케이팅 선수권대회’ 페어 프리 스케이팅 경기에서 멋진 연기를 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 대회가 열린 도시는 어디인가? 셰필드 런던