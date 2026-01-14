日 1인자 꺾었다! ‘충격패’ 극복 신민준 반격…우승까지 1승 남아

2국서 완승 거둬…통산 전적도 1승 2패

“1국 같은 바둑 안 나오게 최선 다할 것”

이미지 확대 신민준 9단이 14일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 2국을 승리한 후 인터뷰하고 있다. 2026.1.14 한국기원 제공

첫 경기에서 인공지능(AI) 예측 승률이 99%까지 갔던 경기를 내주며 충격의 역전패를 당한 신민준 9단이 곧바로 완벽한 복수에 성공했다. 우승까지 이제 1승 남았다.신 9단은 14일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 2국에서 일본의 이치리키 료 9단에 285수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 지난 12일 열린 1국에서 패하며 벼랑 끝에 몰렸던 신 9단이 반격에 성공하며 최종 승부는 3국에서 가리게 됐다.흑을 잡은 신 9단은 2국에서 흑을 잡은 신민준은 초반 하변에서 펼쳐진 전투에서 유리한 형세를 만들었다. 초중반 두터움과 실리 양쪽에서 모두 앞서나갔고 이후 좌중앙 전투에서 잠시 흔들리기도 했으나 정교한 수읽기로 이치리키 9단을 꺾었다. 이날 승리로 통산 상대 전적도 1승 2패로 좁혔다.신 9단은 “전반적으로 형세가 계속 좋았는데, 쉬운 실수를 몇 차례 하면서 만만치 않았고 거의 마지막 순간에서야 승리를 확신했다”면서 “첫날 대국은 지면 안 됐던 바둑이었는데 아직 1국이라 기회가 있어서 다행이라고 생각했다. 그런 바둑이 다시 나오지 않도록 최종국은 모든 실력을 다 발휘할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.이번 결승전은 1998년 제2회 대회 이후 28년 만에 성사된 한·일 결승전으로 바둑계에서 큰 화제가 됐다. 신 9단은 5년 만의 왕좌 탈환을 노리고 있고 이치리키 9단은 일본 바둑기사 사상 첫 우승에 도전한다.최종 3국은 15일 같은 장소에서 오전 10시에 시작한다. 이날 우승자가 상금 3억원을 가져간다.류재민 기자