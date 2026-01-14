디섐보, 람, 스미스는 LIV 골프에 잔류

이미지 확대 LIV 골프 잔류를 선언한 브라이슨 디섐보.

브라이슨 디섐보(미국), 욘 람(스페인), 캐머런 스미스(호주)가 LIV 골프에서 계속 활약하겠다는 뜻을 밝혔다.이들은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치에서 열린 LIV 골프 프리시즌 기자회견에 참석해 이번 시즌 LIV 골프 대회에 계속 출전하겠다고 말했다.PGA투어가 LIV 골프 간판급인 이들을 겨냥해 내놓은 ‘복귀 회원 프로그램’ 을 거부한 것이다.2022년 이후 메이저대회나 플레이어스 챔피언십 우승자에게는 1년 출전 금지 징계없이 곧바로 PGA투어에서 뛰게 해주겠다는 이 제도의 대상자는 브룩스 켑카(미국)와 디섐보, 람, 스미스 등 4명 뿐이다.켑카는 전날 ‘복귀 회원 프로그램’ 을 통해 올해부터 PGA투어에 복귀했다.PGA투어가 LIV 골프의 핵심 전력을 뻬내려는 시도는 켑카 한명으로 그친 셈이다.권훈 기자