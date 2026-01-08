2024년 스포츠산업 매출액 84조7000억원…역대 최대

이미지 확대 문체부 제공

2024년 기준 스포츠산업 매출액이 84조 7000원에 달해 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.문화체육관광부는 8일 이 같은 내용을 포함한 2024년 기준 스포츠산업조사 주요 결과를 발표했다.주요 조사 결과에 따르면 2024년 기준 스포츠산업 매출액은 84조 7000억원으로 2023년 81조원 보다 4.5% 늘었다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행으로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록한 결과다.스포츠산업 종사자 수는 48만 9000명으로 전년 대비 6.7% 늘었고 사업체 수도 13만 1764개로 전년 대비 4.4% 증가했다.업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 늘어 가장 높은 성장률을 기록했고 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠 시설업은 2.6%의 성장률을 보였다. 용품업 내에서는 스포츠 관련 무점포 소매업(온라인 판매)이 15.8%, 운동 및 경기 용구 소매업이 8.0%, 스포츠 의류 소매업이 7.4% 증가해 유통 분야가 매출 성장을 주도했다. 서비스업 내에서는 스포츠 에이전트업이 48.3%나 매출이 늘었고 스포츠 경기업은 28.2%, 스포츠 여행업 13.1%씩 매출 증가를 기록했다.문체부는 업계 자금 경색을 해소하고 투자를 활성화하기 위해 금융지원 예산을 역대 최대 규모인 2883억원으로 편성했다. 또 연구개발 예산을 2025년 8억원에서 2026년 65억원으로 크게 늘려 스포츠 분야 인공지능과 디지털 전환을 지원할 계획이다.이번 조사는 전국 13만 1764개 기업 중 1만 4000개 표본을 대상으로 방문과 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시했다. 조사는 스포츠산업 진흥법 및 통계법에 따른 국가 승인 통계 조사로 스포츠산업 규모와 경영 실태 현황을 파악하기 위해 2010년부터 시행하고 있다. 세부적인 조사 결과는 이달 중에 문체부 인터넷 홈페이지에 게시할 예정이다.이제훈 전문기자