국민체육진흥공단, 생활체육 활성화 공무원 및 가맹시설에 시상

국민체육진흥공단은 지난해 스포츠 강좌이용권 지원사업과 어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업으로 생활체육 활성화에 이바지한 31명의 우수 공무원과 6개 가맹 시설에 대해 문화체육관광부 장관상과 체육공단 이사장상을 수여했다고 밝혔다.저소득층 유·청소년의 스포츠 강습료를 지원하는 ‘스포츠 강좌 이용권’에서는 인천 부평구, 서울 강북구 등 10개 지자체의 담당 공무원 10명과 강원 춘천시 ‘에스태권도’ 등 3개 가맹 시설을 선정했다. ‘장애인 스포츠 강좌 이용권’에서는 경북 영천시, 강원 철원군 등 8개 지자체의 담당 공무원 8명을 비롯해 진주시 ‘장애인문화체육센터’ 등 3개 가맹 시설이 선정됐다.아울러 어르신 스포츠 시설 이용료 지원에서는 서울 은평구, 경북 성주군 등 13개 지자체에서 13명의 담당 공무원이 선정돼 표창을 받았다.체육공단 관계자는 “각 사업을 위해 한 해 동안 힘써준 지자체와 가맹 시설에 감사의 말씀을 드린다”라며 “앞으로도 체계적인 관리와 지원으로 모두가 즐기는 스포츠 실현을 위한 노력을 계속할 것”이라고 전했다.이제훈 전문기자