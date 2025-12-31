메뉴
대한체조협·서울장애인체육회 등 스포츠 윤리대상

김기중 기자
수정 2025-12-31 20:17
입력 2025-12-31 20:17
이미지 확대
2025 스포츠 윤리대상 시상식. 대한체조협회 제공
2025 스포츠 윤리대상 시상식. 대한체조협회 제공


대한체조협회와 서울시장애인체육회, 대한장애인수영연맹이 스포츠 윤리대상을 받았다.

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터는 31일 서울 중구 한국프레스센터에서 2025 스포츠 윤리대상 시상식을 열었다. 올해 신설한 이 상은 문화체육관광부가 주요 체육 정책 과제로 추진하는 체육계 폭력 근절에 이바지한 개인 또는 단체에 시상한다. 스포츠 윤리 진흥 기여도, 사회적 역할 모델로서 상징성 등을 기준으로 공적 심사위원회 의결을 거쳐 뽑고 있다.
서울시체육회와 경기도체육회, 경북체육회는 스포츠 윤리 진흥상을 받았다. 박지영 스포츠윤리센터 이사장은 “사람을 중심에 둔 스포츠, 신뢰받는 스포츠 환경을 만들기 위해 조용하지만 흔들림 없이 그 역할을 해내도록 최선을 다하겠다”고 했다.

