국민체육진흥공단, 공공데이터 활용 경진대회 우수작 선정 및 시상식 개최

국민체육진흥공단은 23일 2025년 공공데이터 활용 경진대회 우수작을 선정하고 시상식을 개최했다고 밝혔다.지난 22일 올림픽회관에서 열린 시상식에는 대상을 포함한 총 5개 팀 관계자가 참석해 서로의 공공데이터 활용 서비스 사례를 공유하는 시간을 가졌다.공공데이터 활용 경진대회는 스포츠 분야 빅데이터를 활용한 창의적인 서비스 개발, 논문 투고 등을 독려하기 위한 대국민 공모전으로 지난 2020년부터 시작해 올해로 6회째를 맞았으며, 지난 8월부터 공모를 진행했다.학생, 기업, 예비 창업자 등 85개 팀이 참가한 공모전에서 대상은 청소년 스포츠 재능 발굴·육성 플랫폼을 개발한 ‘숨어있는 재능을 찾아서’ 팀에게 돌아갔다. 이 밖에도 ‘Hi, Beeve’, ‘Team Double O’(이상 우수상), ‘체크핏’, ‘톰슨에듀AI’(이상 장려상)가 수상작 명단에 이름을 올렸다.체육공단 관계자는 “공공데이터와 인공지능(AI) 기술의 결합으로 시너지 효과를 낼 수 있는 가치 있는 데이터 개방을 지속할 것”이라고 밝혔다.이제훈 전문기자