[포토] ‘산타걸’로 변신한 NFL 치어리더들

1 / 11 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

UPI 연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

UPI 연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

UPI 연합뉴스

이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 덴버 브롱코스 치어리더가 21일(현지시간) 미국 콜로라도주 덴버에서 열린 브롱코스와 잭슨빌 재규어스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.온라인뉴스부