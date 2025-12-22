스포츠 [포토] ‘산타걸’로 변신한 NFL 치어리더들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2025/12/22/20251222500046 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-22 10:10 입력 2025-12-22 10:10 1/ 11 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.UPI 연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.UPI 연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.UPI 연합뉴스 이미지 확대 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 휴스턴 텍산스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 NRG 스타디움에서 열린 텍산스와 라스베이거스 레이더스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.연합뉴스 이미지 확대 덴버 브롱코스 치어리더가 21일(현지시간) 미국 콜로라도주 덴버에서 열린 브롱코스와 잭슨빌 재규어스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다.AP 연합뉴스 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경기가 열린 경기장은 어디인가요? AT&T 스타디움 SoFi 스타디움