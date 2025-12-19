스피드스케이팅 단거리 유망주 이나현, 유연에이에프와 후원 계약

이미지 확대 이나현. 와우매니지먼트 제공

오는 2월 펼쳐지는 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 메달 획득 가능성이 거론되는 스피드 스케이팅의 단거리 차세대 에이스 이나현(한국체대)이 첨단제품 수출 기업인 유연에이에프와 후원 계약을 맺었다고 와우매니지먼트가 19일 밝혔다.유연에이에프는 2023년에 ‘천만 불 수출의 탑’을 수상한 지 2년 만인 2025년에 ‘삼천만 불 수출의 탑’을 수상한 첨단제품 수출 분야의 강소기업이다.이나현은 올 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 여자 500ｍ 랭킹 4위, 1000ｍ 랭킹 9위에 올라 한국 선수 중 최고 순위를 달리고 있다.이나현은 “동계 올림픽을 3개월 앞두고 후원해주셔서 감사하다. 최선을 다해 좋은 성적으로 보답하겠다”고 말했다. 안교재 유연에이에프 대표이사는 “이나현이 세계적인 선수로 성장하는 데 조금이라도 도움이 됐으면 하는 마음으로 후원을 결정했다”고 밝혔다.이제훈 전문기자