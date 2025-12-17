‘95% 패배’ AI 예상마저 뒤집었다!…최정 하림배 결승 균형

초반 불리한 형세 뒤집고 종국 역전
올해 맞대결 팽팽…18일 최종 승부
최정 9단이 김은지 9단에 당한 전날의 패배를 설욕하고 하림배의 균형을 맞췄다. 대결이 마지막 3국까지 이어지면서 두 사람의 세대교체 라이벌전이 팽팽한 분위기다.
최 9단은 17일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기 2국에서 최 9단이 김 9단에게 247수 만에 흑 불계승을 거뒀다.
전날 경기에서 패착이 거듭되며 꼬였던 최 9단은 이날도 김 9단의 우세가 이어지는 어려운 경기를 펼쳤다. 초반 재기 넘치는 행마로 주도권을 잡은 김 9단이 중후반까지 큰 실수 없이 리드를 이어 나가면서 전세가 기우는 듯했다. 인공지능(AI) 승률도 95%를 웃돌며 김 9단의 손을 들었다.
그러나 최 9단이 끈질긴 추격 끝에 미세한 국면에 접어들었고 막판 집중력을 더하며 김 9단의 미세한 끝내기 실수를 놓치지 않고 역전에 성공했다. 종국은 최 9단이 반집 남기는 형세를 만들었고 김 9단은 계가를 하지 않고 돌을 거뒀다.
최 9단은 “초반 좋지 않았던 것 같고 (대국)내내 정신이 없었다. 232수 이후로는 변수가 없어 승리를 확신했다”면서 “내일은 오늘보다 좋은 내용을 보여드리도록 노력하겠다”고 말했다.
이날 승리로 최 9단은 김 9단과의 상대 전적을 21승 10패로 만들었다.
이번 대회는 두 사람의 올해 세 번째 결승 맞대결이다. 앞서 각자가 한 번씩 우승 트로피를 가져간 만큼 이번 대회 우승자가 우위에 설 수 있다. 올해 상대 전적도 5승5패로 팽팽하다. 결승 3번기 최종국은 18일 열린다.
류재민 기자
