한국골프장경영협회, 골프산업 산업구조 혁신 및 디지털 혁신 위한 양해각서 채결

한국골프장경영협회는 15일 경기 성남에 있는 한국골프회관에서 K골프산업의 산업구조 혁신과 골프장 디지털 전환을 위한 양해각서(MOU)를 ㈜그린잇과 지난 13일 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 국내 골프장의 운영 체계를 아날로그 방식에서 디지털 중심으로 전환해 운영 효율성과 고객 만족도를 동시에 높이기 위한 취지로 마련됐다.양 기관은 K골프산업의 디지털 운영 체계 구축을 위한 공동 협조, 한국골프장경영협회의 ‘골프백서’ 제작 공동 연구, 골프 이용자 유형별 정보 공유, 상호 발전을 위한 지속 협력 등을 추진키로 했다.㈜그린잇은 자사의 ERP 시스템을 활용해 골프 이용객의 유형별 데이터를 분석하고 협회가 추진하는 K골프산업 디지털 운영 모델을 지원한다. 협회는 이를 통해 회원사 골프장의 업무 효율화를 돕고 산업 전체의 디지털 경쟁력 강화에 기여할 계획이다.최동호 한국골프장경영협회 회장은 “회원 골프장들이 디지털 전환을 가속화할 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “그린잇의 기술력과 협회의 산업적 네트워크가 결합하면 K골프산업의 미래 경쟁력이 한층 강화될 것”이라고 말했다.이제훈 전문기자