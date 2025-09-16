한국기원 1년 만에 수장 맞는다…정태순 부총재, 차기 회장으로 23일 추대

이미지 확대 정태순 한국기원 이사장 내정자. 한국기원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 7월 임채정 총재가 퇴임한 후 후임을 찾지 못해 1년여 동안 수장이 공석이었던 한국기원이 1년여 만에 새 총재를 뽑는다.16일 한국기원에 따르면 서울 성동구 마장로 사옥에서 오는 23일 오후 5시 임시 이사회를 열고 정태훈 부총재를 신임 총재로 추대할 것으로 알려졌다.한국기원은 그동안 임 총재의 후임을 찾지 못해 김인한 부총재가 권한 대행 역할을 맡았다. 차기 총재로 내정된 정태순 부총재는 지난해 11월 한국기원 임원진에 합류했다.해운 전문업체인 장금상선 회장이기도 한 정태순 차기 총재는 한국기원이 새로 입주한 신사옥 매입에 상당한 재정기여를 한 것으로 알려졌다.한국기원은 이번 이사회를 통해 총재직함을 폐지하고 이사장직을 신설하는 내용의 직제 개편안도 의결할 것으로 알려졌다. 이에 따라 새로 선출되는 정태순 총재는 향후 이사장 직함으로 한국기원을 이끌 예정이다. 한국 프로 바둑을 총괄하는 정태순 이사장의 임기는 4년이다.이제훈 전문기자