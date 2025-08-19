한국기원, 신진서 게임캐릭터·굿즈 3종 출시

이미지 확대 한국기원 제공

한국기원은 19일 교육용 바둑게임 ‘레전드 오브 바둑’에서 신진서 9단의 게임캐릭터를 출시했다고 밝혔다. 이와 함께 신진서 9단의 아크릴 피규어 굿즈 3종도 제작했다고 덧붙였다.이번에 출시된 신진서 9단의 디지털 프로필 캐릭터는 ‘레전드 오브 바둑’ 게임 내에서 확인할 수 있으며 바둑을 처음 접하는 사용자도 신 9단을 더욱 친숙하게 만날 수 있도록 구성됐다. 또 캐릭터 아바타 출시와 함께 제작된 신진서 아크릴 굿즈 세트는 팬들이 실물로 소장할 수 있도록 기획된 상품으로 3가지 버전의 피규어로 구성돼 있다. 각 피규어는 높이 약 7cm의 투명 아크릴 소재로 제작됐으며 앞·뒤 양면 인쇄로 생동감을 살린 것이 특징이다.해당 세트는 바둑랜드 및 한국기원 바둑몰을 통해 구매할 수 있으며 향후 오프라인 바둑 행사에서도 한정 수량으로 제공될 예정이다.한국기원 관계자는 “신진서 9단은 우리나라 바둑계를 대표하는 인물로 이번 콘텐츠 출시와 굿즈 제작은 바둑 팬과의 접점을 넓히는 뜻깊은 시도”라며 “앞으로도 바둑의 디지털 콘텐츠화와 팬 문화 확산을 위한 다양한 프로젝트를 기획해나갈 것”이라고 밝혔다.한국기원은 23일 신관 1층 라운지에서 캐릭터 출시를 기념해 신진서 9단과 어린이 바둑팬이 함께하는 ‘레전드 오브 바둑’ 키즈 페스티벌도 열린다고 덧붙였다.이제훈 전문기자