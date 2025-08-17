2028년 LA올림픽 종목… 남자 U20 라크로스 세계선수권대회 서귀포서 개막

공천포전지훈련센터 천연잔디구장서 24일까지 10일간 개최

19일까지 조별예선· 20~23일 본선 토너먼트, 24일 결승전

이미지 확대 서귀포시는 지난 8월 15일 공천포전지훈련센터 천연잔디구장에서 개막한 2025 남자 U20 라크로스 세계선수권대회가 개막됐다. 서귀포시 제공

이미지 확대 한국팀 조 편성표. 서귀포시 제공

이미지 확대 지난 15일 라크로스 대회 모습. 서귀포시 제공

이미지 확대 라크로스대회 포스터. 서귀포시 제공

남자 U20 라크로스 세계선수권대회가 서귀포에서 열려 관심이다.서귀포시는 지난 8월 15일 공천포전지훈련센터 천연잔디구장에서 개막한 2025 남자 U20 라크로스 세계선수권대회가 오는 8월 24일까지 10일간 서귀포시에서 열린다고 17일 밝혔다.이번 대회는 세계라크로스연맹이 주최하고 한국라크로스협회(회장 박원재)가 주관하며, 미국, 캐나다, 호주 등 20개국 1000여 명의 젊은 선수들이 세계 정상 자리를 두고 기량을 겨룬다. 4년에 한 번 열리는 남자 U20 세계선수권은 국제 라크로스 대회 중 규모와 권위 면에서 단연 최고로 평가받는 무대다. 2028년 LA올림픽 정식 종목 채택으로 인해 최근 국내에서도 빠르게 확산되고 있다.한국은 지난 16일 조별리그 C조 2차전에서 자메이카에 7-17로 패했다. 개막전에서 뉴질랜드를 꺾으며 상쾌한 출발을 했던 한국은 이날 패배로 1승 1패를 기록하게 됐다.라크로스는 스틱 끝의 그물망에 공을 담아 패스와 슛을 주고받으며 득점을 겨루는 종목으로, 스피드와 팀워크, 전략이 결합된 역동적인 필드 스포츠이다. 북미·유럽을 중심으로 인기가 높으며, 최근 아시아에서도 저변이 확대되고 있다.대회는 조별예선(19일까지), 본선 토너먼트(20~23일), 결승 및 3·4위전(24일)으로 진행된다.오는 24일 본 대회가 마무리된 후에는 아시아·태평양 16세 이하 선수권대회가 27일부터 30일까지, 14세 이하·12세 이하 라크로스 페스티벌이 30일부터 31일까지 연이어 개최되어 뜨거운 열기를 이어갈 예정이다.모든 경기는 sooplive(구 아프리카TV)를 통해 생중계되며 방송 중 서귀포시 홍보영상이 송출돼 시청자들에게 서귀포의 매력을 전할 계획이다.서귀포시 관계자는 “이번 대회를 통해 서귀포시의 우수한 인프라를 세계에 알리고 스포츠와 관광이 결합된 국제도시로 도약하는 계기로 삼겠다”면서 “향후에도 다양한 국제 스포츠대회를 적극적으로 유치해 지역경제 활성화와 국제교류 확대에 힘쓰겠다”라고 밝혔다.제주 강동삼 기자