우리는 LA 이웃사촌…손흥민, 다저스 시구 마운드 오른다

이미지 확대 로스앤젤레스FC 손흥민이 10일(한국시간) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 27라운드 시카고 파이어와의 원정 경기에서 2-2로 비긴 뒤 관중들에게 인사하고 있다. AFP 연합뉴스

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC로 활동 무대를 옮긴 손흥민(33)이 같은 연고지를 쓰는 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 마운드에 오른다.다저스 구단은 14일(한국시간) 구단 소셜미디어(SNS)를 통해 “손흥민이 오는 28일 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 시구한다”고 전했다.손흥민은 이 게시물을 개인 SNS에 게재한 뒤 팀 동료인 라이언 홀링스헤드에게 “우리 연습해야겠다”고 썼다.손흥민의 시구는 자신의 홈 데뷔전을 앞두고 펼쳐져 눈길을 끈다. 지난 10일 시카고 파이어와 원정경기에서 첫선을 보인 손흥민은 31일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열리는 샌디에이고FC와 홈 경기를 통해 LA 홈 팬들을 만난다.축구계 슈퍼스타 손흥민의 LA 등장에 현지는 한목소리로 그를 반겼다. 다저스의 한국인 내야수 김혜성과 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼은 지난 8일 다저스 소셜미디어 계정을 통해 손흥민을 환영한다는 영상 메시지를 보내기도 했다.어깨 부상에 따른 재활 중인 김혜성은 시구 행사에 앞서 손흥민을 따로 만날 것으로 전망된다.박성국 기자