17세 신지아, 피겨 시니어 데뷔전서 동메달… “실수해 속상”

2025-08-12 28면

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 신지아(17·세화여고)가 시니어 데뷔 무대에서 동메달 목에 걸었다.신지아는 11일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노우드에서 열린 2025~26 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 챌린저 시리즈 크랜베리컵 인터내셔널 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수 64.57점, 예술점수 57.28점, 감점 4점 등으로 117.85점(3위)을 받았다. 전날 쇼트프로그램(62.12점·3위)과 합해 총점 179.97점을 받은 신지아는 최종 3위로 성인 무대 데뷔전을 마쳤다.지난 시즌까지 주니어 무대에서 활약한 신지아는 주니어 그랑프리 대회에서 세 차례 우승했고, 주니어 세계선수권대회에서 2022년부터 올해까지 4년 연속 은메달을 따냈다. 이번 시즌부터 시니어 그랑프리에 나서는 신지아는 본격적인 시즌을 앞두고 그랑프리보다 한 단계 수준이 낮은 챌린저 대회에 나서 실전을 치렀다.신지아는 시니어 첫 대회에서 입상에는 성공했지만 전날에 이어 이날도 실수를 범하며 아쉬움을 남겼다. 쇼트에서는 ‘트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션’ 점프를 시도했지만, 착지에서 흔들리며 연결 점프를 1회전으로 처리해 수행점수(GOE)가 2.95점 깎였다. 프리에서는 첫 점프 과제인 더블 악셀은 무난하게 소화했지만, 트리플 루프를 뛴 후 착지 과정에서 엉덩방아를 찧었다.신지아는 경기를 마친 뒤 “시니어 데뷔 무대라 설레면서도 긴장됐던 무대였다. 쇼트와 프리 모두 실수가 나와 속상하다”면서 “다음 대회에서는 더 좋은 모습을 보이겠다”고 각오를 다졌다.박성국 기자