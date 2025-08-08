최휘영 문체부 장관, 유승민 대한체육회장 현안 논의…“불합리한 제약 개선”

이미지 확대 최휘영 장관, 유승민 대한체육회장과 면담 최휘영(오른쪽) 문화체육관광부 장관이 8일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 유승민 대한체육회장을 만나 체육계 현안 사항 등에 대해 논의하고 있다. 문화체육관광부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관이 8일 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 유승민 대한체육회장을 만나 체육계 현안 전반에 대해 논의했다.최 장관은 “스포츠에 대한 국민들의 관심과 열정은 정말 뜨겁다”며 “국민 눈높이에 맞는 체육 단체의 운영, 선수와 지도자의 인권이 제대로 보장되는 체육 현장이 뒷받침될 때 비로소 우리 국민들은 스포츠에 더 큰 박수와 환희를 보낼 것”이라고 말했다. 이는 체육 단체 운영의 공정성과 사각지대 없는 인권 보장의 중요성을 강조한 것으로 풀이된다.최 장관은 이어 “전문 체육은 국민의 자긍심”이라며 “체육 단체들이 소신 있게 일할 수 있도록 모호한 규정, 불합리한 제약 등이 개선되도록 노력하겠다”고 밝혔다.이에 유 회장은 대한체육회 임원의 2회 이상 연임 제한, 스포츠공정위원회 구성 개선 등 공정성을 확보하기 위한 대한체육회 개혁 사항을 언급하며 “문체부와 대한체육회는 한 식구다. 문체부와 협력해 국가 체육이 발전하도록 노력할 것”이라고 화답했다.아울러 최 장관은 “2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 대비해 좋은 성적을 거두기 위한 노력과 더불어 선수들의 인권 침해, 부조리 등이 있는지 면밀히 살펴 달라”고 당부하며 “앞으로 체육계 현장의 의견을 듣는 자리를 마련해 선수, 지도자의 목소리를 정책에 충실히 담아 모두가 즐기는 스포츠 강국을 만들겠다”고 약속했다.박성국 기자