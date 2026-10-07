민간이 개발·발사… 한국형 뉴스페이스, 달·화성 향해 쏜다

누리호 4연속 성공 우주개발 가속도

이미지 확대 5차 누리호 ‘완벽한 비행’… 군집위성 시대 열다 한국형 발사체 누리호 5호기가 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 7일 낮 12시 25분에 연기를 분출하며 발사되고 있다. 이날 누리호는 5기의 초소형 군집위성을 목표궤도에 안착시키며 임무를 성공적으로 완료했다. 역대 다섯 번의 누리호 발사 시도에서 이날 네 번째로 성공하면서 우리나라는 ‘뉴 스페이스’ 시대를 한층 앞당겼다.

한국항공우주연구원 제공

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세줄 요약 누리호 5차 성공, 민간 우주개발 전환 가속

한화에어로, 발사운용 주도하며 역할 확대

반도체·지자체 위성, 우주 검증 본격화

2026-10-08 2면

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한국형 발사체 누리호가 7일 5차 발사까지 4회 연속 성공하며 한국 우주산업의 발사체 신뢰도를 한층 끌어올린 가운데 민간 주도의 우주개발도 본격화하고 있다. 한화에어로스페이스가 누리호 제작을 넘어 발사 운용으로 역할이 확대되고, 반도체 등 국내 기업과 지방자치단체들도 뛰어들면서 민간 주도의 ‘K스페이스’가 개막됐다. 이번 발사 성공으로 한국 우주산업의 무대도 지구 저궤도에서 달·화성 등 심우주를 향하고 있다.이번 5차 발사에서 눈에 띄는 점은 민간 기업인 한화에어로스페이스가 발사체 제작을 넘어 발사 운용의 상당 부분을 주관했다는 점이다. 한화에어로스페이스 인력 23명이 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 가운데 20개에 참여했고 이 중 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 누리호 1~3차 발사 때는 한국항공우주연구원(항우연)이 발사체 제작과 총조립을 주관했고 4차 발사부터 한화에어로스페이스가 발사 운용에 참여했는데, 이번에는 한화 인력이 상당 부분을 수행하고 항우연이 관리·감독을 맡은 것이다.임무지휘센터(MDC)와 발사대(LP), 발사체 이송 안전 인력까지 합하면 이번 발사 운용에 참여한 한화에어로스페이스 인력은 모두 42명이다.한화에어로스페이스의 역할은 내년 하반기 예정된 6차 발사에서 더 커질 전망이다. 6호기부터는 한화에어로스페이스가 자체 공장에서 각 단을 조립한 뒤 해상으로 나로우주센터에 옮겨 총조립한다. 이를 위해 한화에어로스페이스는 전남광주 순천에 6만㎡(약 1만 8000평) 규모의 발사체 제작시설인 가칭 ‘스페이스허브 발사체 제작센터’를 구축했다.한화에어로스페이스의 참여 확대는 한국 우주개발이 정부 주도에서 민간 주도로 전환하는 단계로 볼 수 있다. 발사체를 국가 연구개발의 성과에 그치지 않고 상업적 우주산업으로 발전시키겠다는 의미다. ﻿민간이 위성을 원하는 시점과 궤도에 올려주는 상업 발사 생태계를 구축해야 발사 횟수와 기술 경쟁력을 높일 수 있고, 이는 궁극적으로 달·화성 등 심우주 탐사로 영역을 넓히기 위한 토대가 될 수 있다. 항우연은 2029년에는 달 궤도 통신위성을, 2030년에는 소형 달 착륙선을 누리호를 활용해 발사한다는 계획을 갖고 있다. 우주항공청은 2035년 화성 궤도선을 발사한다는 청사진도 제시한 바 있다.이번 누리호에는 주탑재체인 초소형군집위성 5기 외에 ‘소형 실험실’로 불리는 큐브위성 10기가 부탑재위성으로 함께 올랐다. 이 중 항우연의 우주검증 플랫폼 2호에는 SK하이닉스의 D램과 낸드플래시 메모리가 탑재됐다. 인공지능(AI) 확산으로 최근 구글, 스페이스X 등이 우주 데이터센터 경쟁을 본격화하는 가운데 글로벌 반도체 업체인 SK하이닉스도 우주 방사선과 고에너지 입자가 상용 메모리 소자에 미치는 영향을 직접 검증한다는 계획이다.우주 의약 전문기업 스페이스린텍은 큐브위성 ‘비-1012’를 통해 의약품의 결정 변화를 확인한다.﻿지방자치단체의 큐브위성도 처음으로 누리호에 실렸다. 대전시는 ‘대전샛-1호’를 쏘아 올려 대전 지역 우주기업의 기술을 검증하는 동시에 도시의 공간 변화를 관측한다는 방침이다. ﻿송수연·김지예 기자