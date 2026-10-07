사회 과학 [포토] ‘누리호 발사’ 기다리는 관람객들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/science-news/2026/10/07/20261007800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 11:21 입력 2026-10-07 11:21 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 발사 순간 기다리는 관람객들한국형 발사체 누리호 발사일인 7일 오전 전남광주 고흥군 우주발사전망대에서 관람객들이 발사 시간을 기다리고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 누리호 보기 위해 아침부터 자리 잡은 시민들7일 오전 한국형 발사체 누리호 5차 발사를 지켜보려는 시민들이 전남광주 여수 낭도 방파제 위에 자리를 잡고 있다. 우주항공청은 이날 오전 누리호 발사관리위원회를 열고 누리호의 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 7일 12시 25분 발사하기로 최종 결정했다고 밝혔다. 2026.10.7 연합뉴스 이미지 확대 누리호 5차 발사, 산화제 탱크 충전7일 오전 10시 30분께 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 누리호 5차 발사를 앞두고 산화제 탱크 충전 등 발사 준비 작업이 진행되고 있다. 2026.10.7 한국항공우주연구원 제공 이미지 확대 누리호, 우주를 향한 다섯 번째 도전7일 오전 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에 누리호가 5차 발사를 앞두고 기립해 발사 준비를 하고 있다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열어 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토헤 발사시각을 낮 12시 25분으로 확정했다. 2026.10.7 한국항공우주연구원 제공 한국형 발사체 누리호 발사일인 7일 오전 전남광주 고흥군 우주발사전망대에서 관람객들이 발사 시간을 기다리고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 누리호 발사일은 언제인가? 7일 8일