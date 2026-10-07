사회 과학 [속보] 누리호 2단 분리…고도 500㎞ 통과 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/science-news/2026/10/07/20261007500102 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-10-07 12:34 입력 2026-10-07 12:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 누리호, 우주를 향한 비상 한국형 발사체 누리호가 7일 오후 전남광주 고흥군 나로우주센터에서 발사돼 비행하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스 [속보] 누리호 5차 발사…12시 25분 이륙[속보] 누리호 1단 분리 신호 확인 [속보] 누리호 페어링 분리 확인[속보] 누리호 2단 분리…고도 500㎞ 통과김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 누리호 5차 발사에서 고도 500km를 통과한 단계는? 1단 분리 후 2단 분리 후