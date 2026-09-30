사회 과학 [포토] ‘5차 발사 준비’… 누리호 조립 장면 공개 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/science-news/2026/09/30/20260930800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-30 14:57 입력 2026-09-30 14:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 5차 발사 준비, 누리호 조립 장면 공개한국항공우주연구원은 29일 전남 고흥 나로우주센터 발사체종합조립동에서 진행된 한국형발사체 누리호 조립 장면을 30일 공개했다. 사진은 내달 7일 5차 발사에 나서는 누리호 1·2단과 3단이 정렬된 모습. 2026.9.30 한국항공우주연구원 제공 이미지 확대 5차 발사 준비, 누리호 조립 장면 공개한국항공우주연구원은 29일 전남 고흥 나로우주센터 발사체종합조립동에서 진행된 한국형발사체 누리호 조립 장면을 30일 공개했다. 사진은 내달 7일 5차 발사에 나서는 누리호 1·2단과 3단이 조립된 모습. 2026.9.30 한국항공우주연구원 제공 이미지 확대 5차 발사 준비, 누리호 조립 장면 공개한국항공우주연구원은 29일 전남 고흥 나로우주센터 발사체종합조립동에서 진행된 한국형발사체 누리호 조립 장면을 30일 공개했다. 사진은 내달 7일 5차 발사에 나서는 누리호 1·2단과 3단이 조립된 모습. 2026.9.30 한국항공우주연구원 제공 이미지 확대 누리호 3단 페어링 결합한국항공우주연구원은 30일 누리호 5차 총조립 관련 사진을 공개했다. 누리호 5차 발사는 오는 10월 7일 진행될 예정이다. 사진은 전남 고흥 항우연 나로우주센터 위성시험동에서 연구진이 누리호 3단 페어링 결합 작업을 하는 모습. 2026.09.30. 한국항공우주연구원 제공 이미지 확대 누리호 3단 페어링 결합한국항공우주연구원은 30일 누리호 5차 총조립 관련 사진을 공개했다. 누리호 5차 발사는 오는 10월 7일 진행될 예정이다. 사진은 전남 고흥 항우연 나로우주센터 위성시험동에서 연구진이 누리호 3단 페어링 결합 작업을 하는 모습. 2026.09.30. 한국항공우주연구원 제공 한국항공우주연구원은 29일 전남 고흥 나로우주센터 발사체종합조립동에서 진행된 한국형발사체 누리호 조립 장면을 30일 공개했다.사진은 내달 7일 5차 발사에 나서는 누리호 1·2단과 3단이 정렬된 모습. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 누리호 5차 발사는 언제 예정되어 있는가? 내달 7일 다음달 30일