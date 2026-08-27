누리호 오는 10월 7일에 다섯번째 비행

세줄 요약 누리호 5차 발사일 10월 7일 확정

총 15기 위성 탑재, 첫 군집위성 임무

예비기간 10월 8~14일, 시간대 설정

이미지 확대 지난해 11월 27일 누리호 4차 발사는 처음으로 새벽 발사를 시도했다. 우주항공청은 누리호 5차 발사를 오는 10월 7일 낮에 할 예정이라고 밝혔다.



한국항공우주연구원.

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한국형 발사체 누리호가 오는 10월 7일 5번째 비행에 나선다.우주항공청은 27일 경남 사천에서 제1회 발사관리위원회를 열고 누리호 5차 발사 예정일을 10월 7일로 결정했다고 밝혔다. 발사관리위원회는 누리호 5호기와 탑재 위성, 전남 고흥 나로우주센터의 발사대, 추적시스템 등의 준비 상태와 향후 계획, 기상, 우주 환경, 우주물체 충돌 가능성 등 발사 조건 등을 종합적으로 검토해 발사 예정일을 정했다. 위원회는 날씨 같은 돌발변수에 의한 일정 변경 가능성을 고려해 발사 예비기간을 10월 8~14일로 설정했다. 발사 시간은 탑재되는 초소형군집위성의 임무를 고려해 오후 12시 23분~13시 23분 사이로 정하고 정확한 발사 시간은 발사 당일 확정할 예정이다.나로우주센터 발사대와 추적시스템 등의 성능확인시험은 완료된 상태이고 발사 예정일에 기상과 우주 환경은 양호할 것으로 분석됐으며 발사 당일 우주물체와 충돌 가능성은 없을 것으로 예측됐다.우주청에 따르면 나로우주센터에서는 누리호 단간 조립과 화약류 장착 등 발사체 총조립 작업이 순조롭게 진행되고 있다. 탑재체는 초소형 군집위성 5기와 산·학·연에서 개발한 큐브위성 10기로 총 15기다. 초소형군집위성 5기는 지난 24일 우주센터에 입고되어 발사체에 탑재되기 전 위성 기능을 점검하는 작업이 진행되고 있으며 큐브위성 10기는 오는 31일까지 우주센터에 입고된다.우주청은 지난달 15일 발사 준비 및 발사 과정에서 발생할 수 있는 비상 상황에 대비하고 공공 안전 확보를 위한 발사안전통제 지휘조 훈련을 실시했고 9월 초에는 정부와 군·경·지방자치단체 등 12개 기관이 참여하는 종합 훈련을 실시할 계획이다.오태석 우주항공청장은 “이번 누리호 5차 발사는 역대 최다인 15기의 위성을 탑재하고 국내 최초로 군집위성을 궤도에 투입하는 임무를 갖고 발사되는 만큼 누리호의 임무 수행 능력과 우주수송 역량을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것으로 기대된다”며 “약 한 달여 남은 기간 동안 철저한 준비를 통해 성공적인 발사를 할 것”이라고 밝혔다.유용하 과학전문기자