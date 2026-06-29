카이스트 신임 총장에 배충식 교수…총장 공백 1년 4개월 만

세줄 요약 카이스트, 1년 4개월 만에 총장 후보 선임

배충식 교수, 에너지·탄소중립 전문가

정부 승인 거치면 제18대 총장 최종 확정

이미지 확대 제18대 카이스트 총장으로 선임된 배충식 카이스트 기계공학과 교수

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카이스트 총장 공백 1년 4개월 만에 신임 총장이 선임됐다.카이스트 이사회는 29일 서울 양재동 카이스트 김재철AI대학원 양재산학캠퍼스에서 임시이사회를 열고 제18대 카이스트 총장으로 배충식 기계공학과 교수를 선임했다고 밝혔다.배 신임 총장은 서울대 항공공학과에서 학·석사를 마치고 영국 임페리얼 칼리지 런던에서 기계공학 박사 학위를 취득했다. 1998년 카이스트에 부임해 기계항공공학부 학부장, 공과대 학장, 카이스트 코로나대응 과학기술 뉴딜사업단 단장 등을 역임했다. 친환경 에너지 및 탄소중립 동력 공학 분야 권위자인 그는 2024년 한국전력공사 석좌교수로 선정돼 연구 역량을 증명하기도 했다. 또 탄소중립연료기술연구회 회장으로 활동하며 기후위기 대응과 에너지 전환을 위한 미래 동력기술 정책을 제시해 왔다.김명자 카이스트 이사장은 “배 신임 총장이 보유한 에너지·탄소중립 분야의 전문성과 정책 리더십을 바탕으로 미래 융합과학기술 연구를 선도하고 세계적 연구중심대학으로서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대한다”고 선임 배경을 밝혔다.배 신임 총장은 교육부 장관 동의와 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 승인을 거친 뒤 제18대 카이스트 총장으로 최종 확정된다.유용하 과학전문기자