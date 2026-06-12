[사고] 이번 방학엔 과학과 놀아볼까

생명공학의 꿈을 키워라! 서울대서 2박 3일 캠프

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세줄 요약 서울신문사·서울대, 제22회 생명공학캠프 공동 개최

전국 중학생 40명 대상, 2박 3일 무료 체험

교수 강의·실험·멘토링으로 생명공학 탐구

2026-06-12 2면

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서울신문사와 서울대 농업생명과학대학이 제22회 생명공학캠프를 공동 개최합니다. 생명공학캠프는 서울대 교수진의 생생한 강의와 실험, 실습으로 이뤄져 과학자를 꿈꾸는 청소년들에게 생명공학의 세계를 체험하고 탐구할 기회를 제공합니다. 보람찬 캠프가 되도록 서울대 학생들이 멘토로 참여해 2박 3일 동안 참가자들과 함께합니다. 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.■대상:전국 중학교 재학생(총 40명)■기간:2026년 8월 5일(수)~7일(금)■장소:서울대 관악캠퍼스■접수기간:2026년 6월 8일(월)~23일(화) 오후 4시까지(선착순 아님)■접수방법:서울신문 홈페이지(www.seoul.co.kr) 온라인 접수(배너 클릭)■참가비:무료■문의:(02)2000-9324■참가자발표:2026년 7월 10일(금) 오후 4시 이후 서울신문 홈페이지