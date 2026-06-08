국제사이버보안硏·정보보호학회, 아시아 양자내성암호 포럼 개최

PQC 표준화 및 최신 기술 동향 소개

산·학·연·관 네트워크 구축의 장 마련

세줄 요약 아시아 첫 PQC 포럼, 서울서 개최

양자컴퓨터 대응 표준화·전환 논의

아시아 각국 정책·연구 사례 공유

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국제사이버보안연구원은 한국정보보호학회와 공동으로 다음 달 15일부터 16일까지 ‘제8회 아시아 양자내성암호(PQC) 포럼’을 개최한다고 8일 밝혔다. 한국에서 PQC 포럼이 열리는 것은 이번이 처음으로, 과학기술정보통신부가 후원한다.전문가들은 현재 널리 사용되고 있는 공개키 암호체계가 향후 실용화될 대규모 양자컴퓨터에 의해 무력화될 가능성을 제기한다. 이번 포럼에서는 미국 NIST, 유럽 및 IETF 등 국제 표준화 기구에서 추진 중인 PQC 표준화 및 최신 기술 동향을 소개한다. 한국, 중국, 일본, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 국가의 산·학·연 전문가들이 자국의 PQC 전환 정책 및 주요 연구 동향도 발표할 예정이다.서울 강남구 한국과학기술회관에서 열리는 이번 포럼은 국가별 PQC 표준화 추진 현황과 산업 적용 사례를 비교·분석하고, 차세대 디지털 신뢰 인프라 구축 방향을 집중적으로 논의한다. 또 산·학·연·관 전문가 간 네트워킹을 통해 글로벌 PQC 기술 경쟁력 확보를 위한 국제 협력 네트워크 구축의 장을 제공한다.특히 국제 패널 토의를 통해 아시아 지역의 PQC 확산 전략과 국가 간 협력 방안을 논의할 예정이다. 이를 통해 미국과 유럽 중심으로 진행돼 온 PQC 논의를 아시아 관점에서 짚는다. 나아가 국가 간 정책 및 기술 협력 방향을 논의하는 대표적인 국제 협력 플랫폼으로 자리매김할 것으로 전망된다.해당 포럼의 사전 등록은 오는 12일 마감되며, 자세한 프로그램 및 등록 방법은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.김광조 국제사이버보안연구원장은 “양자안전 암호기술의 현재와 미래를 조망하고 글로벌 기술 동향을 한자리에서 확인할 수 있는 이번 행사에 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.장진복 기자