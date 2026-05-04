민간 독자개발 ‘K위성’ 날아올랐다

차세대중형위성 2호 교신 성공KAI, 러 전쟁으로 발사 4년 연기
지상의 50㎝ 물체 정밀 관측 가능
하반기부터 재난 관리 임무 수행
성능 검증되면 중동 등 수출 전망
우리나라가 개발한 정밀지상관측용 위성인 ‘차세대중형위성 2호’가 무사히 우주로 발사된 데 이어 지상 교신까지 성공했다. 차세대중형위성 2호는 올해 하반기부터 관측 임무를 수행하게 된다.
우주항공청은 차세대중형위성 2호가 3일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9에 탑재돼 발사됐다고 밝혔다.
차세대중형위성 2호는 발사 약 60분 뒤인 오후 5시쯤 발사체에서 분리돼 고도 약 498㎞의 태양동기 궤도에 정상 투입됐다. 이어 약 15분 뒤인 오후 5시 15분 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공해 본체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했다.
차세대중형위성 2호는 고도 약 498㎞의 궤도에서 약 4개월 동안 초기 운영 과정을 거쳐 올 하반기부터 본격적인 임무를 수행한다. 향후 국토 자원관리, 재해재난 대응 등 공공부문 수요에 대응하고, 국가공간정보활용 서비스 제공을 위한 정밀지상관측 영상을 제공한다.
차세대중형위성 2호의 무게는 534㎏이며 흑백 0.5m 크기, 컬러 2m 크기 물체를 구분하는 지상관측 성능을 지녔다. 2015년부터 2018년까지 개발한 뒤 2022년 하반기에 러시아 로켓에 실어 발사할 예정이었지만, 러시아·우크라이나 전쟁으로 발사가 4년 가량 연기됐다. 이후 러시아와 계약을 해지하고 미국 스페이스X의 팰컨9으로 발사하게 됐다.
차세대중형위성 2호는 민간 산업체인 한국항공우주산업(KAI)이 주관해 독자 개발한 첫 위성이다. KAI는 2015년 차세대중형위성 1호 개발사업에 한국항공우주연구원과 공동 참여해 기술을 이전 받았고 2018년부터 총괄주관기관이 됐다. 이번에 위성 성능이 검증되면 차세대중형위성 표준 플랫폼을 기반으로 중동, 남미 국가 등 수출 사업화까지 이어질 수 있다는 전망이 나온다.
오태석 우주항공청장은 “차세대중형위성 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표”라며 “500㎏급 표준 플랫폼에 고해상도 흑백·컬러 광학 카메라를 탑재해 한반도 국토·재난 관리에 필요한 초정밀 영상을 독자적으로 확보함으로써 우리나라 위성산업의 기술 내재화와 경쟁력을 크게 강화했다”고 말했다.
김지예 기자
세줄 요약
- 차세대중형위성 2호 발사·첫 교신 성공
- 하반기부터 국토·재난 관측 임무 수행
- 민간 독자개발 성과, 수출 기대 확대
2026-05-04 12면
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