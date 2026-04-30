귤껍질 함부로 버리지 마라…방사선 세포 손상 치료 효과

세줄 요약 귤껍질 헤스페리딘, 방사선 세포 손상 보호 효과 확인

생쥐 실험서 간 효소 기능 90% 이상 회복 관찰

고순도 추출 기술 개발해 민간기업에 기술이전

이미지 확대 한방에서 진피로 불리는 귤 껍질은 알맹이보다 비타민 C와 헤스페리딘 성분이 풍부해 피로 회복, 면역력 강화, 혈관 건강 개선에 탁월한 것으로 알려졌다. 국내 연구진이 귤껍질 속 헤스페리딘 성분이 방사선 피폭으로 인한 세포 손상 예방과 치료에도 도움을 준다는 사실을 확인했다.



위키피디아 제공

이미지 확대 헤스페리딘 효능의 평가 실험 중인 연구진



한국원자력연구원 제공

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과거에는 귤은 겨울철에나 맛볼 수 있는 과일이었다. 요즘은 다른 과일들처럼 사계절 내내 맛볼 수 있다. 귤껍질을 말려 귤차를 끓여 마시기도 했지만 요즘은 그런 부지런을 떠는 사람은 거의 찾아볼 수 없다. 그런데 귤껍질을 함부로 버리면 안 될 것 같다. 방사선으로 인한 세포 손상을 예방하고 치료해 주는 것으로 확인됐기 때문이다.한국원자력연구원 첨단방사선연구소 연구팀은 귤껍질에 함유된 항산화 성분 ‘헤스페리딘’을 활용해 방사선으로부터 세포를 보호하는 기술을 개발하고 민간기업에 기술이전했다고 30일 밝혔다. 연구팀은 헤스페리딘이 방사선으로 손상된 간, 심장, 신장 조직을 회복시키는 효과가 있는 것으로 확인했다. 연구팀은 생쥐를 방사선에 노출시켜 간 효소 기능을 떨어 뜨린 뒤 7일 동안 헤스페리딘을 투여했다. 그 결과 간 효소 기능이 90% 이상 회복하는 것을 관찰했다. 또 방사선 조사 전 헤스페리딘을 투여해도 정상 기능 회복 속도를 높여 방사선 피폭에 대한 예방과 치료 효과가 있음을 입증했다.연구팀은 방사선 융합 기술을 이용해 귤껍질에서 고순도 헤스페리딘을 추출하는 기술도 개발했다. 이전에는 귤껍질에 남은 농약 성분 때문에 고순도 추출이 어려웠지만 연구팀은 방사선을 이용해 농약 성분은 파괴해 제거하고 헤스페리딘 추출 함량은 극대화하는 새로운 추출 기법을 개발한 것이다.이번 기술을 이전받은 국내 건강기능식품 전문 제조업체는 헤스페리딘을 활용한 방사선 치료 보조제와 건강기능식품을 생산할 계획이다. 이어 원자력연구원은 건강기능식품 개발에 필요한 효능 및 독성 평가를 지원할 계획이다.유용하 과학전문기자