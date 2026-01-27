[사고] ‘K-과학자’를 키웁니다

3월 26일 ‘K-과학인재 아카데미’ 비전선포식

서울신문이 호반그룹, 전자신문과 함께 대한민국의 과학인재 양성을 위한 ‘K-과학인재 아카데미’를 시작합니다. 이번 행사는 국가적 난제인 이공계 기피 및 의대 쏠림 현상을 극복하고, 정부의 과학기술 인재 육성 정책에 발맞춰 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 인재를 길러 내기 위해 마련됐습니다.그 첫걸음으로 오는 3월 26일 서울 신라호텔에서 ‘K-과학인재 아카데미 비전선포식’을 개최합니다. 이날 행사는 2013년 노벨생리의학상 수상자인 랜디 셰크먼(Randy Schekman) 교수의 기조 강연을 시작으로 정부·학계·기업 등 국내외 석학들이 모여 과학인재 육성의 해법을 제시하는 자리가 될 것입니다. 또 K-과학인재 아카데미는 ﻿지속 가능한 과학인재 육성 플랫폼이 될 것입니다. 대학생･고등학생의 과학 캠프뿐 아니라 장학금과 멘토링 지원 등을 단계적으로 추진, 기초과학 인재가 연구 현장을 떠나지 않고 성장할 수 있는 환경을 만들 계획입니다. ﻿많은 관심과 성원을 부탁드립니다.■주최:호반그룹■주관:서울신문·전자신문■주요 프로그램▲K-과학인재 아카데미 비전선포식: 2026년 3월 26일(목) 오전 10시~오후 4시, 신라호텔 다이너스티홀 - 랜디 셰크먼 교수 기조 강연, 오마르 야기(2025 노벨화학상 수상자) 영상 토론(예정).▲대학생 경연 및 우수 고교생 캠프: 대학생 대상 과학기술 주제 팀 경연, 우수팀 선발 및 장학금 시상(매년 4~8월), 고교생 대상 멘토링 교육 및 과학 캠프 2박 3일 운영(매년 7~8월).■상세 내용 참조:K-과학인재 아카데미 전용 홈페이지(추후 공지), 서울신문(seoul.co.kr) 홈페이지.