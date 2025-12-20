[속보] 이노스페이스 ‘한빛-나노’ 발사 시도 중단… “기술적 점검 필요”

이미지 확대 한국시간 20일 오전 4시 35분 브라질 알칸타라 우주센터에서 이노스페이스의 로켓 ‘한빛-나노’가 기립한 모습. 이노스페이스 제공

우주발사체 기업 이노스페이스가 20일 발사 예정이던 발사체 ‘한빛-나노’에 기술적 점검 사항이 생겨 발사 시도를 중단한다고 밝혔다.이노스페이스에 따르면 발사체 2단 연료인 액체 메탄 탱크 충전용 밸브의 기능과 관련해 기술적 점검이 필요한 상황이다.이노스페이스는 이날 오전 9시 30분(현지시간 19일 오후 9시 30분) 브라질 알칸타라 우주기지에서 한빛-나노를 발사할 예정이었다.한빛-나노는 날씨와 발사장 장비 점검 등으로 두 차례 발사 시각 연기를 거쳐 오전 4시 35분 기립을 완료하고 오전 6시 17분 연료와 산화제 충전을 시작했으나, 발사 시도가 연기됐다.이노스페이스 측은 “발사 가능 기간 내 발사 재시도 날짜는 브라질 공군과 협의 후 결정할 예정”이라고 밝혔다.한빛-나노 발사 연기는 이번이 세 번째다. 한빛-나노는 현지시간 지난달 22일 발사를 목표로 운용되던 중 항전 장비 이상 신호를 확인해 발사를 이달 17일로 미룬 바 있다.발사체 발사는 한 번의 시도로 성공과 실패가 결정되는 만큼 준비 과정에서 만전을 기하기 위해 발사가 미뤄지는 일은 흔한 것으로 전해진다. 발사 성공률이 99% 이상으로 높은 스페이스X도 지난 3월 발사체 팰컨9의 발사가 악천후와 기기 이상 등으로 8차례 연기되기도 했다.한빛-나노는 90㎏ 탑재체를 고도 500㎞ 태양동기궤도에 투입할 수 있는 길이 21.8m, 지름 1.4m 2단형 우주 발사체다. 이륙 중량은 18.8t이며 1단은 추력 25t급 하이브리드 로켓엔진 1기, 2단은 추력 3t급 액체 메탄 로켓엔진 1기를 장착했다.이정수 기자