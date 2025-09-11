‘극한 폭염’ 가속화시킨 인류

2000년 이후 발생한 폭염 중 25%

인간에 의한 ‘이상 기후 변화’ 확인

2025-09-11 24면

스위스 취리히 연방 공과대(ETH Zurich), 오스트리아 국제응용시스템분석연구소(IIASA), 미국 기후책임감연구소, 네덜란드 틸뷔르흐대, 독일 베를린 기후분석연구소, 베를린 훔볼트대, 영국 옥스퍼드대, 프랑스 기후·환경과학 연구실, 벨기에 브뤼셀 자유대 공동 연구팀은 2000년부터 2023년까지 전 세계에서 발생한 폭염 중 4분의1이 인간에 의한 기후 변화가 없었다면 생기지 않았을 것이 확실하다고 밝혔다. 이 연구 결과는 과학 저널 ‘네이처’ 9월 11일 자에 실렸다.지금까지 지구 온난화가 특정 기후 상황에 영향을 미쳤다는 점에 관한 연구는 많았지만 연속적 측면에서 어떤 영향을 미쳤는지에 관한 연구는 거의 없었다. 이에 연구팀은 국제 재난 데이터베이스를 바탕으로 2000년부터 23년간 전 세계에서 발생한 폭염이 인위적 기후 변화에 얼마나 영향을 받았는지 분석했다.그 결과, 기후 변화로 인한 폭염은 1850~1900년 대비 2000~2009년에 20배 더 많이 발생했고, 2010년부터 2019년까지는 200배 더 자주 발생했다. 폭염 강도를 보면 산업화 이전과 비교해 2000~2009년에는 1.4도, 2010~2019년은 1.7도, 2020~2023년에는 2.2도 증가했다.또 연구팀은 탄소 배출량이 많은 기업 180곳을 대상으로 이들의 탄소 배출량이 폭염의 빈도와 강도에 어떤 역할을 했는지 조사했다. 그 결과, 이들 기업은 1850~1900년 이후 폭염 강도 증가에 50% 이상 영향을 미쳤고, 발생 건수로 본다면 최소 16건, 최대 53건의 폭염 발생에 직간접적인 원인을 제공한 것으로 밝혀졌다.유용하 과학전문기자