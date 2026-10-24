“헤어질까봐” 결혼 약속한 여친 성폭행하고 흉기 위협…30대 징역형 집유

세줄 요약 결혼 약속한 여자친구 성폭행·금품 갈취 혐의

흉기 위협해 100만원 송금받은 30대 남성

법원, 징역 3년 집행유예 5년 선고

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB

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결혼을 약속한 여자친구를 성폭행하고 금품을 빼앗은 30대 남성에게 법원이 징역형 집행유예를 선고했다.24일 법조계와 연합뉴스 등에 따르면 청주지법 충주지원 형사1부(부장 빈태욱)는 강간 등 혐의로 구속기소 된 A(35)씨에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다.A씨는 지난 8월 충북 충주의 한 아파트에서 여자친구 B씨를 성폭행하고, 흉기로 위협해 자신의 계좌로 100만원을 송금하게 한 혐의를 받는다.B씨가 운영하는 식당에서 직원으로 일하던 A씨는 월급 문제로 B씨와 다투던 중 범행을 저지른 것으로 조사됐다.A씨는 재판에서 “가장 가까운 사람인 약혼자에게 씻지 못할 죄를 저질러 죄송하다”며 “다툼이 커져 헤어질 수 있다는 불안감에 감정 조절을 하지 못했다”고 말했다.재판부는 “피고인이 죄질이 좋지 않으나, 범행 사실을 인정하고 피해자와 합의해 B씨 측에서 선처를 탄원하는 점 등을 참작했다”며 양형 이유를 밝혔다.윤예림 기자