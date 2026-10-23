2심 무죄 오세훈 눈물 “결백 믿어주신 시민들께 감사”

세줄 요약 여론조사비 대납 의혹 항소심 무죄 선고

오세훈, 시민 신뢰와 지지에 감사 표명

재판·선거 병행 속 송구함과 보답 약속

이미지 확대 항소심 무죄, 입장 밝히는 오세훈 서울시장 오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹 사건’ 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.10.23 연합뉴스

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시장직이 걸린 ‘여론조사비 대납 의혹’ 항소심에서 무죄를 선고받은 오세훈 서울시장이 23일 “결백을 믿어주신 서울시민들께 감사하다”고 소감을 밝혔다.오 시장은 이날 서울고등법원에서 열린 2심 재판을 마친 뒤 취재진과 만나 “완벽하게, 조심스럽게 공직생활을 해야 했는데 검찰, 법원에 출석하는 모습을 보여드리게 돼 정말 송구하다”며 이같이 말했다.오 시장은 “한참 재판 중에 선거를 치렀는데, 제 결백을 믿어주시고 다시 서울시장으로 일할 수 있도록 투표해주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 전했다.이어 “시민 여러분의 믿음과 혜안에 어긋나지 않게 열심히 일해 보답하겠다”고 힘주어 말했다.또 “이번 재판 기간 중에 (제가 유죄를) 의심받는 가운데서도 끝까지 신뢰를 철회하지 않으시고 용기와 희망을 북돋워주신 많은 분들 덕분에 버티면서 재판을 받을 수 있었다”고 말했다.순간 눈물을 글썽인 오 시장은 울먹이는 목소리로 “정말 감사하게 생각한다”고 전했다.김소라 기자