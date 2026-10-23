2심 무죄 오세훈 눈물 “결백 믿어주신 시민들께 감사”

세줄 요약
- 여론조사비 대납 의혹 항소심 무죄 선고
- 오세훈, 시민 신뢰와 지지에 감사 표명
- 재판·선거 병행 속 송구함과 보답 약속
시장직이 걸린 ‘여론조사비 대납 의혹’ 항소심에서 무죄를 선고받은 오세훈 서울시장이 23일 “결백을 믿어주신 서울시민들께 감사하다”고 소감을 밝혔다.
오 시장은 이날 서울고등법원에서 열린 2심 재판을 마친 뒤 취재진과 만나 “완벽하게, 조심스럽게 공직생활을 해야 했는데 검찰, 법원에 출석하는 모습을 보여드리게 돼 정말 송구하다”며 이같이 말했다.
오 시장은 “한참 재판 중에 선거를 치렀는데, 제 결백을 믿어주시고 다시 서울시장으로 일할 수 있도록 투표해주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 전했다.
이어 “시민 여러분의 믿음과 혜안에 어긋나지 않게 열심히 일해 보답하겠다”고 힘주어 말했다.
또 “이번 재판 기간 중에 (제가 유죄를) 의심받는 가운데서도 끝까지 신뢰를 철회하지 않으시고 용기와 희망을 북돋워주신 많은 분들 덕분에 버티면서 재판을 받을 수 있었다”고 말했다.
순간 눈물을 글썽인 오 시장은 울먹이는 목소리로 “정말 감사하게 생각한다”고 전했다.
김소라 기자
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