“李 공소 취소 ‘공’자도 안 꺼내… 지위고하 막론 공정하게 처리”

공소청 첫 국감 검찰총장 대행 답변미래위 진상조사 자료 제출은 거부
“文 뇌물 의혹 뼈를 발라내는 수사
국무회의 배석, 중립성 우려 전달”
이정현 검찰총장 직무대행이 22일 이재명 대통령 사건의 공소 취소에 대해 “‘공’자도 꺼낸 적 없다”며 광역공소청장 및 일선 지방공소청장 등에게 공소 취소 검토를 지시한 적이 없다고 했다. 국무회의에 참석해서도 구체적 사건은 언급하지 않겠다고 했다.
이 대행은 이날 국회 법제사법위원회 공소청 본청 국정감사에서 이 대통령 사건에 대한 공소취소 의사를 묻는 곽규택 국민의힘 의원의 질의에 “검토한 바 없다”고 답했다. 이 대통령이 공소취소를 요청하면 응할 것이냐는 김 의원의 질문에는 “원칙과 근거에 따라 지위고하를 막론하고 공정하게 처리하겠다”고 했다.
이 대행은 지난달 23일 대검 차장검사 임명 후 첫 출근길에 관련 질문을 받고 “지금 진상조사단에서 진상조사가 진행 중이어서 결과를 살펴봐야 할 것 같다”고 말해 공소취소 여지를 남긴 것이라는 해석이 나왔다. 이에 대해 “극히 원론적인 입장이었다”고 설명했다.
이 대행은 검찰미래위원회 진상조사 자료에 대한 제출 요구는 거절했다. 그는 “진상조사단의 활동은 감사를 전제로 한 진상 조사의 성격을 띠고 있다”며 “저에게 진상조사 결과 보고서가 제출돼서 법무부에 전달한 바 있다”고 말했다. 미래위는 쌍방울 대북송금 사건과 대장동 개발 비리 사건 등 19건을 조사 대상으로 선정했으며, 이 가운데 이 대통령이 직간접적으로 관련된 사건은 8건이다.
이 대행은 문재인 전 대통령 뇌물 사건을 두고는 “뼈를 발라내는 수사가 아닌가 싶다”고 평가했다. 이어 “범죄자에 대해서 강제 수사를 하는 건 얼마든지 혐의를 밝혀내기 위해 해야겠지만 사돈의 팔촌, 친인척까지 (조사했다)”면서도 “표현에 과도한 부분이 있었다고 한다면 오해가 없으면 좋겠다. 앞으로 유념하겠다”고 했다.
이 대행은 국무회의 배석 논란과 관련해 “여러 차례 국무회의에 참석하고 있지만 단 한 차례도 구체적 사건에 대해 언급한 바가 없고 언급할 생각도 없다”며 “공소청장이 국무회의에 참석함으로써 공정성과 독립성이 침해될 우려가 있다는 말씀을 법무부를 통해 잘 전달되도록 하겠다”고 말했다.
한동훈 무소속 의원이 공개한 김승원 전 법무부 장관 후보자 사건 기소계획서의 유출 경위에 대해서는 수사가 필요하다고 했다. 이 대행은 “결국은 진상조사라는 것이 당사자 동의를 전제로 하고 있고 현직자에 한해서 할 수 있는 물리적 한계가 있다”며 “이건 결국 수사를 통해 밝혀져야 될 것으로 판단된다”고 답했다. 한 의원 딸 허위 스펙 사건 수사 무마 의혹에 대해서는 “(경찰 등의 수사에) 적극 협조하겠다”고 했다.
김주환 기자
세줄 요약
- 이재명 사건 공소취소 검토·지시 부인
- 지위고하 막론 공정 처리 원칙 강조
- 검찰미래위 자료 제출 거부와 배석 논란
2026-10-23 3면
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