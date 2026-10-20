중수청·공수처, 조희대 의혹 ‘수사권 혼란’

중복 사건 처리 기준 마련 안돼

두 기관 모두 이첩 요구는 가능

이미지 확대 조희대 대법원장이 20일 서울 대법원으로 출근하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

세줄 요약 공수처·중수청, 조희대 의혹 사건 각각 배당

중복 수사 가능성 커지며 수사권 혼선 지적

이첩·통보 기준 미비로 제도 정비 필요성 부각

2026-10-21 10면

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고위공직자범죄수사처와 중대범죄수사청이 각각 조희대 대법원장의 업무추진비 의혹 사건을 배당해 수사하면서 수사권 논란이 제기됐다. 두 기관의 중복 사건 처리 기준을 마련하지 못한 상황에서 협의조차 하지 않아 수사 주체를 둘러싼 혼선이 불가피하다는 지적이 나온다.김백기 공수처 대변인은 20일 정례 브리핑에서 조 대법원장 관련 고발 사건 6건의 배당 현황에 대해 “사건 성격이 다른 부분이 있어 흩어져 있다”고 말했다. 현재 공수처 수사 1부와 4부는 법왜곡죄, 업무추진비 의혹 등을 나눠 수사 중이다. 중수청과 협조에 대해서는 “구체적 움직임을 전해 듣지 못했다”고 했다.이런 가운데 서울지방중수청은 시민단체 사법정의바로세우기시민행동이 조 대법원장과 노경필 법원행정처장 등을 직권남용권리행사방해, 업무상 배임, 특정범죄가중처벌법상 국고손실, 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발한 사건을 지난 19일 반부패수사국에 배당했다. 김지용 중수청장은 후보자 시절인 지난 14일 국회 인사청문회에서 “고발 된다면 수사가 가능하다고 생각한다”고 말했다.배임·국고손실 등 혐의는 두 기관 모두 수사할 수 있다. 공수처법은 다른 수사기관이 고위공직자범죄를 인지하면 즉시 공수처에 통보하도록 하고, 중복 수사 사건은 공수처장이 이첩을 요청할 수 있도록 해 우선적 수사권을 부여하고 있다. 중수청법도 다른 기관의 사건이 중수청 수사와 겹치면 이첩을 요구할 수 있도록 했다.공수처는 중수청 출범 전부터 다른 수사기관이 인지한 중대범죄를 중수청장에게 통보하도록 한 시행령 조항이 공수처의 독립성과 우선적 수사권을 침해한다며 반대 의견을 내기도 했다.한편 공수처는 이날 대통령·국회의원 수사권을 중수청으로 넘기는 방안에 대해 “입장이 변한 게 없다”며 “11월에 예정된 국회 토론회 등에서 입장을 밝힐 것”이라고 말했다. 수사 성과가 부족하다는 지적에는 “인력이나 조직이 갖춰지지 않은 상태에서 실적을 내기 어렵다”며 조직·인력·제도 정상화가 먼저라고 강조했다.김주환 기자