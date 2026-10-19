김지용 “수사의 정치화 청산… 중수청 존재, 성과로 증명”

중수청장 첫 출근 ‘도어스테핑’

“공정·중립… 절차적 정의 준수”

차장에 인프라 조기 완비 지시

이미지 확대 김지용(가운데) 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)에서 첫 도어스테핑을 하고 있다. 김 청장은 “수사의 정치화를 청산하겠다”며 “국민께서 왜 중수청이 있어야 하는지 체감할 수 있도록 증명하겠다”고 말했다.

연합뉴스

2026-10-20 10면

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김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 “수사의 정치화를 청산하겠다”며 “국민께서 왜 중수청이 있어야 하는지, 왜 필요한지를 체감할 수 있도록 증명하겠다”고 밝혔다. 김 청장은 이날 서울 중구 중수청 본청에서 첫 도어스테핑을 갖고 “과거 기존 검찰이 수사권 남용 등 여러 가지 폐해가 있었는데 그 근저에는 수사의 정치화가 원인이었지 않았나 생각한다”며 이같이 말했다. 이어 “중수청은 공정성, 중립성 그리고 절차적 정의를 반드시 지켜 국민들께서 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하도록 하겠다”고 했다.김 청장은 중수청의 조기 안착도 강조했다. 그는 “금요일에 출근해서 첫 지시를 내렸다”며 “중수청 차장에게 조기 안착 전담 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 인적·물적 인프라를 빨리 완비해 달라고 부탁했다”고 설명했다. 전종민 차장이 이끄는 대응전담팀은 중수청의 인력, 시설, 시스템 정비를 맡는다.중수청 출범 이후 첫 피의자 신병을 확보한 것과 관련해서는 “현재 인력으로도 어느 정도 수사가 가능하다”면서도 “앞으로 많은 사건이 접수될 것이기 때문에 중수청의 빠른 조기 안착이 필요하다”고 했다. 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 대해서는 “국민의 권익 보호는 중수청의 근본 목표”라며 “기본 방침을 토대로 실적과 성과를 도출해 중수청이 왜 필요한지 증명해 내겠다”고 했다.인사청문회에서 언급한 책임수사제에 대해서는 “반드시 수사해서 기소를 목표로 하는 것은 아니다”라며 “수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하고 그 부분에 책임을 다하겠다는 것”이라고 했다. 국무회의 참석 의향을 묻는 질문에는 “관련 법령과 관계 기관과 협의해서 적절히 결정하도록 하겠다”고 즉답을 피했다.김주환·박다운 기자