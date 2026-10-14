공소청 첫 수장 인선 착수

15개월 공백 깨고 후보추천위

이미지 확대 경기 과천시 정부과천청사 법무부 청사.

뉴시스

세줄 요약 공소청 초대 검찰총장 인선 절차 착수

문무일 전 총장 위원장, 9명 추천위 구성

조직 안정·공판 전환·관계 재정립 과제

2026-10-14 6면

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법무부가 검찰청 폐지 이후 공소청을 이끌 초대 검찰총장 인선 절차에 착수했다. 심우정 전 검찰총장이 퇴임한 이후 1년 3개월 만이다.법무부는 13일 검찰총장후보추천위원회를 구성했다고 밝혔다. 추천위는 당연직 위원 5명과 비당연직 위원 4명 등 총 9명으로 구성됐다. 비당연직 위원으로는 문무일 전 검찰총장과 여정성 전 서울대 부총장, 심석태 세명대 특임교수, 백명재 서울서부스마일센터장이 위촉됐다. 위원장은 경륜 등을 고려해 문 전 총장이 맡기로 했다.법무부는 21일까지 검찰총장 후보자를 천거받은 후 심사 대상자를 추천위에 제시한다. 추천위가 적격성 여부를 심사해 3명 이상의 후보를 법무부 장관에게 추천하면 장관은 추천 결과를 존중해 최종 후보자를 제청한다. 현재 장관이 공석이라 장관 직무대행인 이진수 차관이 해당 업무를 맡는다. 후보 자격은 법조 경력 15년 이상이어야 하며 개인이나 법인·단체 누구나 비공개 서면으로 천거할 수 있다.공소청 전환 이후 임명되는 첫 검찰총장인 만큼 새로운 형사사법체계에 맞춰 조직을 안정적으로 이끄는 것이 가장 큰 과제로 꼽힌다. 형사소송법 개정 과정에서 불거진 조직 내부의 혼란을 수습하고 공판 중심 체제로 전환하는 한편, 중대범죄수사청 등 수사기관과의 관계도 새롭게 정립해야 한다.검찰총장은 심우정 전 총장이 지난해 7월 자리를 떠난 이후 줄곧 공석이었다. 이후 노만석, 구자현 전 대검찰청 차장이 대행을 맡았고, 현재는 이정현 공소청 차장이 대행이다.이 대통령 관련 사건의 공소 취소 문제도 풀어야 할 숙제다. 검찰인권존중미래위원회 진상조사단의 조사 결과를 토대로 공소 취소를 추진할 경우 이를 어떻게 처리할지가 관건이다. 정치적 중립성 논란 등 사회적 파장이 큰 사안인 만큼, 잡음을 최소화하며 문제를 원만하게 해결하는 게 핵심이 될 전망이다.차기 총장 후보로는 이정현(사법연수원 27기) 공소청 차장과 이진수(29기) 법무부 차관, 박철우(30기) 서울중앙공소청장 등이 거론된다. 외부 발탁 가능성도 배제할 수 없다. 현직 부장검사는 “외부에서 온 적도 있고, 총장과 대검 차장의 기수가 역전된 적도 있다”고 했다.하종민 기자